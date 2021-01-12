Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem
ABONE OL

Sokağa çıkma yasağı (kısıtlamalar) ne zaman bitecek? Normalleşme ne zaman başlıyor, tarih açıklandı mı?

Koronavirüs önlemleri kapsamında devam eden kısıtlamalar ile ilgili vatandaşların aramaları devam ediyor. Yurt genelinde vaka sayısının düşme eğilimi sonrası gözler Sağlık Bakanlığı ve hükümete çevrildi. Peki normalleşme ne zaman başlıyor, tarih açıklandı mı? İşte konuyla ilgili son durum...

Sokağa çıkma yasağı (kısıtlamalar) ne zaman bitecek? Normalleşme ne zaman başlıyor, tarih açıklandı mı?

Korona yasakları ne zaman kaldırılacak? Bilindiği üzere korona virüsü tedbirleri kapsamında yeni yasaklar getirilmişti. Hafta sonunda tam gün ve hafta saat 21.00 sonrasında sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Peki, kısıtlamalar ne zaman bitecek? Korona yasakları en zaman kalkacak? İşte, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklama...

"SAĞLIK SİSTEMİMİZİN ÜZERİNDEKİ YÜK HAFİFLEDİ"

Geçtiğimiz yıl altın üretimimiz 42 ton ile Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine çıktı. Bu üretim ekonomimize 2,4 milyar dolardır. Hedefimiz önümüzdeki 5 yıl içinde en fazla katma değere sahip ürünlerin başında gelen altın üretimini 100 tona yükseltmektir. Aldığımız tedbirler sayesinde salgının artış hızını gözle görülür bir şekilde geriletmeyi başardık. Azalan vaka, ağır hasta sayısına paralel şekilde sağlık sistemimiz üzerinde yükü önemli ölçüde hafifledi. 83 milyon hep birlikte gayret göstermemiz gerekiyor. Tedbirlerin faaliyetlerine ara verilen esnaf, öğrenci, çalışanlarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın üzerinde yol açtığı sıkıntıları yakınen biliyoruz.

"KISITLAMALARI KADEME KADEME AZALTACAĞIZ"

Bu soruna kalıcı çare bulana kadar hayatımızı kendimizi salgından koruyacak tedbirlerle sürdürmeye mecburuz. Temizlik, maske ve mesafe bu tedbirelrin başında geliyor. Vaka sayısının belirli sayının altına düşmesiyle birlikte elbette kısıtlamaları kademeli olarak azaltacağız. Her bireyin kendi tedbirlerini sıkı bir şekilde uygulamaya devam etmesi şarttır. Salgınla mücadelede önemli bir husus da aşı çalışmalarıdır. Türkiye dünyadaki aşı geliştirme ve üretim faaliyetlerini yakınen takip etmektedir. Halihazırda Çin menşeili aşıyı ülkemize getirmeye başladık. İlk etapta 3 milyon doz aşı şu anda ülkemize geldi.

"İLK AŞI UYGULAMASI PERŞEMBE VEYA CUMA GÜNÜ"

Alman menşeili aşı ile ilgili anlaşmamızı yaptık, görüşmeler devam ediyor. Nihai kararı vermiş değiliz. Rus menşeili aşıları takip etmeye devam ediyoruz. Gereken test süreçleri tamamlanır tamamlanmaz belirlenen öncelik sırasına göre uygulamasına geçilecektir. Sayın Bakan herhalde bu hafta sonuna kadar buna başlayacağız değil mi? Perşembe veya Cuma olur diyor.

"HEP BİRLİKTE BU MUSİBETİN ÜSTESİNDEN GELECEĞİZ"

Perşembe veya Cuma inşallah bu kampanyamız başlamış olacak. En önemlisi kendi aşımızı geliştirme çabalarıdır. İnşallah hep birlikte bu musibetin de üstesinden gelecek, hedeflerimize doğru tam kapasiteyle yürümeye devam edeceğiz. Rabbim yâr ve yardımcımız olsun. Hepinize saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum, kalın sağlıcakla..."

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Sancaktepe'de tütün kaçakçılığı operasyonu! - Haberler
GÜNDEMSancaktepe'de tütün kaçakçılığı operasyonu!
Bodrum'da dev dalgalar sahilleri dövdü
GÜNDEMDev dalgalar sahilleri dövdü
Son dakika: Diyarbakır’da feci kaza: 1 ölü, 5 yaralı! - Haberler
GÜNDEMDiyarbakır’da feci kaza: 1 ölü, 5 yaralı!
Okullar açılacak mı, yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? MEB son dakika Ziya Selçuk açıklama...
GÜNDEMOkullar ne zaman açılacak, Şubat'ta başlıyor mu?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, haberleşme uygulamaları BiP ve Telegram'a katıldı
GÜNDEMCumhurbaşkanı BiP ve Telegram'a katıldı
Son dakika: 12 gündür kayıptı! Sevindiren haber geldi - Haberler
GÜNDEM12 gündür kayıptı! Sevindiren haber geldi
Son dakika FECİ olay: Fırtına konteyner evi uçurdu: 2 yaralı! - Haberler
GÜNDEMFırtına konteyner evi uçurdu: 2 yaralı!
Son dakika haberi: İstanbul'da beklenen yağmur başladı! Trafik felç oldu - Haberler
GÜNDEMİstanbul'da beklenen yağmur başladı! Trafik felç oldu
AÖL sınavları ne zaman, saat kaçta yapılacak? - 2021 1. dönem AÖL sınav tarihleri açıklandı mı?
GÜNDEMAÖL sınavları ne zaman, saat kaçta yapılacak?
Hayalet ağlardan deniz çayırlarını ve deniz canlılarını kurtarabilmek için seferber oldular
GÜNDEMHayalet ağlar için harekete geçtiler!