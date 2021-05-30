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Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor? Hafta sonu yasak saatleri kaçla kaç arasında? 30 Mayıs 2021

17 Mayıs'ta kararın açıklanmasından bu yana hafta içi belirli saatlerde ve tüm hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulaması devam ediyor. Yeni vaka sayılarının günlük 8 bin civarına düşmesiyle vatandaşlar merak ediyor; Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? İşte detaylar...

Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor? Hafta sonu yasak saatleri kaçla kaç arasında? 30 Mayıs 2021

Korona virüs önlemleri kapsamında uygulanan hafta sonu kısıtlamaları nedeniyle vatandaşlar, söz konusu yasakların ne zaman biteceğini merak ediyor. İşte konuya ilişkin detaylar...

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

İçişleri Bakanlığı, valiliklere "Kademeli Normalleşme Tedbirleri" konulu genelge gönderdi. Genelgede "Sokağa çıkma kısıtlaması, kademeli normalleşme döneminde; hafta içerisinde yer alan günlerde 21.00-05.00 saatleri arasında, hafta sonları ise cuma günleri saat 21.00'den başlayıp, cumartesi ve pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve pazartesi günleri saat 05.00'te tamamlanacak şekilde uygulanacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Dolayısı ile bu hafta sonu için geçerli olan sokağa çıkma yasağı 31 Mayıs saat 05.00'te sona erecek.


SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN KALKACAK?

Son Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan değerlendirmelerde bulundu. Kabine Toplantısı'nda 1 Haziran'dan itibaren başlayacak kademeli normalleşmenin 2. etabının ele alındığını belirten Erdoğan, "Önümüzdeki günlerdeki gelişmelere göre milletimizle paylaşacağız. Vaka sayılarını daha da aşağıya çekmek için milletimizin kademeli normalleşme döneminin kurallarına uymasını istiyoruz. Riskli grupların tamamının aşılanması için çalışıyoruz. Belirlenen tedbirler insanlarımıza eziyet olsun diye değil bu sancılı dönemi geride bırakmak için milletimizin önüne konmaktadır." ifadelerini kullandı.

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