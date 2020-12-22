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Hafta içi sokağa çıkma yasağı kaçta başlıyor? Sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Haftanın ilk gününde hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri araştırılıyor. Peki, hafta içi sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? İşte hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri...

HAFTA İÇİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta içi saat 21.00 ile 05.00 arasında hafta sonu ise tam gün sokağa çıkma yasağı uygulanacağını açıkladı. Erdoğan "Hafta içi her gün gece saat 21 ile sabah 5 arasında genel sokağa çıkma sınırlaması uygulanacaktır." dedi.

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ

Erdoğan "Hafta içi her gün gece saat 21.00 ile sabah 05.00 arasında genel sokağa çıkma sınırlaması uygulanacaktır. Hafta sonları cuma akşamı 21.00'den Pazartesi sabahı saat 05.00'e kadar kesintisiz devam edecektir.

Cumartesi Pazar artık evlerimizdeyiz. Üretim, tedarik, lojistik, sağlık, tarım, orman gibi genelgede yer alacak sektörler bu kapsamın dışındadır. Market, bakkal, kasap, manav gibi işletmeler eve paket hizmeti veren yerler belirlenecek saatler çerçevesinde hafta sonu kısıtlamasının dışındadır. Restoranlar paket servis haricinde hizmet veremeyecektir." dedi.

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