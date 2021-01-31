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Sokağa çıkma yasakları ne zaman bitecek? Yasaklar kalktı mı, ne zaman kalkıyor? Son açıklamalar

Sokağa çıkma yasağı ne zaman sona erecek? Sorusu merak ediliyor. 30 Kasım'da kararın açıklanmasından bu yana hafta içi belirli saatlerde ve tüm hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulaması devam ediyor. Ülkemizde korona virüs vaka sayılarında düşüş görülmesinin ardından vatandaşlar soruyor; Sokağa çıkma ne zaman kalkacak? Peki, yasaklar ne zaman bitiyor? İşte konuya ilişkin yapılan son dakika açıklamalar...

Sokağa çıkma yasakları ne zaman bitecek? Yasaklar kalktı mı, ne zaman kalkıyor? Son açıklamalar

Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Soruları merak konusu oldu. Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta için akşam saat 21.00'dan sonra hafta sonu da tüm gün getirilen sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başlamıştı. Yasağın koronavirüs vaka sayılarında düşüş sağlamasının ardından yasakların ne zaman biteceği, kafe ve restoranların ne zaman açılacağı merak konusu oldu. Konuyla ilgili Bilim Kurulu Üyesi açıklamalarda bulundu.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, sokak kısıtlamalarının etkisinin çok güçlü olduğunu gözlemlediklerini belirterek, "Hasta sayısı yaklaşık 1 aylık süreçte 7 binden 1500 civarına düştü. 15 Şubat sonrasında kısıtlamaların kaldırılmasını düşünmek daha uygun olacaktır" açıklamasında bulunmuştu.

YASAKLAR NE ZAMAN KALKACAK, GÖZLER KABİNE TOPLANTISINDA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs yasaklarının kademeli olarak kaldırılacağını açıkladı. 1 Şubat Pazartesi 2021'de düzenlenecek kabine toplantısında koronavirüs tedbirleri hakkında önemli görüşmeler yapılacak. Pazartesi akşamı koronavirüs tedbirlerinin kalkıp kalkmayacağı belli olacak. Alınacak yeni kararlar da Pazartesi akşamı kabine toplantısının ardından belli olacak.

HAFTA İÇİ VE HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ

İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği son Sokağa Çıkma Kısıtlamaları konulu genelge kapsamında, yeni bir karar alınıncaya kadar hafta içi saat 21.00-05.00, hafta sonu cuma 21.00'den pazartesi 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı biliniyor.

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