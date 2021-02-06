Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem
ABONE OL

Sokağa çıkma yasakları ne zaman bitecek? Yasaklar kalktı mı, ne zaman kalkıyor? Son açıklamalar

Sokağa çıkma yasağı ne zaman sona erecek? Sorusu merak ediliyor. 30 Kasım'da kararın açıklanmasından bu yana hafta içi belirli saatlerde ve tüm hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulaması devam ediyor. Ülkemizde korona virüs vaka sayılarında düşüş görülmesinin ardından vatandaşlar soruyor; Sokağa çıkma ne zaman kalkacak? Peki, yasaklar ne zaman bitiyor? İşte konuya ilişkin yapılan son dakika açıklamalar...

Sokağa çıkma yasakları ne zaman bitecek? Yasaklar kalktı mı, ne zaman kalkıyor? Son açıklamalar

Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Soruları merak konusu oldu. Korona virüs tedbirleri kapsamında hafta için akşam saat 21.00'dan sonra hafta sonu da tüm gün getirilen sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başlamıştı. Yasağın korona virüs vaka sayılarında düşüş sağlamasının ardından yasakların ne zaman biteceği, kafe ve restoranların ne zaman açılacağı merak konusu oldu. Konuyla ilgili son açıklamalar haberimizde...

YASAKLAR KALKTI MI?

Korona virüs yasakları ile ilgili sadece okullarda değişiklik yapıldı. Diğer korona virüs yasakları uygulanmaya devam edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Vaka sayılarındaki iyileşmeye paralel olarak 1 Mart'tan itibaren il bazında eğitim öğretimin kademeli başlaması için çalışmalar yürütülecek. Vakaların belirli sayısının altına düşmesiyle esnafımıza yönelik kısıtlamaların kademeli gevşetilmesi takvimini başlatmayı planlıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Köy okullarında 15 Şubatta eğitim öğretimin başlamasını kararlaştırdık." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "8. ve 12. sınıflar ile ilkokul ve özel eğitim öğretim kurumlarında eğitimin 1 Mart'ta başlaması için çalışma yapılacak." açıklamasında bulundu.

YASAKLAR NE ZAMAN KALKACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kısıtlamalarla ilgili kabine toplantısını işaret etti. Erdoğan, "Kabine toplantısından sonra varsa böyle bir durum açıklarız" ifadesini kullandı. Erdoğan, kabine toplantısında bu konunun ele alınacağının sinyalini vermiş oldu.

- Korona virüs salgının seyrine bağlı olarak, kuralların değiştirilmesine ilişkin seçenekler tartışılıyor.

- Öncelikli olarak sokağa çıkma yasağına ilişkin saatlerin daraltılabileceği konuşuluyor. Cumartesi-pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarının gündüz için kaldırılması da yeni planlamada söz konusu olabilecek.

- Hafta içi kısıtlamalarının saatlerinin de 21.00'den 23.00'e çekilebileceği belirtiliyor.

- Bir süre sonra Sağlık Bakanlığı hastanelerinde, normal hasta kabul edilebileceği, ertelenen ameliyatlar ve tedavilere de yeniden başlanabileceği ifade ediliyor.

HES KODU DÜZENLEMESİ

- Mart ayından itibaren okulların ikinci yarı yılında yüz yüze eğitime geçmesi de tartışılan konular arasında.

- Lokanta ve kafelerin belli kurallarla açılabileceği, buralara HES koduyla girilmesine ilişkin yeni düzenlemeler yapılabileceği öne sürülüyor.

HAFTA İÇİ VE HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ!

İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği son Sokağa Çıkma Kısıtlamaları konulu genelge kapsamında, yeni bir karar alınıncaya kadar hafta içi saat 21.00-05.00, hafta sonu cuma 21.00'den pazartesi 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı biliniyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

PKK'YA DARBE! Son dakika: 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi!
GÜNDEM3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi!
SON DAKİKA! Özgecan Usta'nın erkek arkadaşına ev hapsi - HABERLER
GÜNDEMÖzgecan'ın erkek arkadaşına ev hapsi
İSKİ İstanbul su kesintileri: 6 Şubat 2021 İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?
GÜNDEMİstanbul'da su kesintisi olan ilçeler
VAHŞET! Eşini ve çocuğunu kaynar suyla yakmıştı... Savcıdan son dakika talep
GÜNDEMEşini ve kızını sıcak suyla yakmıştı! Sıcak su silah ...
ÖZEL | Son dakika: Ankara-İzmir YHT projesi ne zaman açılacak?
GÜNDEMAnkara-İzmir YHT projesi hayata geçiyor
Hafta sonu marketler açık mı? Bugün (6-7 Şubat) marketler A101, BİM, ŞOK kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?
GÜNDEMMarketler saat kaça kadar açık?
İstanbul barajları doluluk oranı: İstanbul baraj doluluk oranı 2021 ne kadar? İşte barajlardaki son durum
GÜNDEMİstanbul'da baraj doluluk oranları
HİLEKARLAR! Son dakika... Sahte altında müthiş hile ortaya çıktı!
GÜNDEMSahte altında müthiş hile!
SAPIK| Son dakika: Eşiyle yürüyen kadına taciz! Rezalet böyle kaydedildi
GÜNDEMEşi ve çocuğuyla yürüyen kadına taciz!
YOK ARTIK! Son dakika: Karnındaki bıçakla ambulansı bekledi!
GÜNDEMKarnındaki bıçakla ambulansı bekledi!