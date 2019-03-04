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Kütahya Ahmet Yakupoğlu Güzel Sanatlar Lisesinde öğrenim gören Oğuz Özgür ve Ahmet Ercan Kaya, okullarının bahçesindeki sokak köpeklerinin üşüdüğünü görünce proje hazırladı.
AA'nın haberine göre, okulun biyoloji öğretmeni Muzaffer Efe'den destek alan öğrenciler, sokak hayvanlarını soğuktan korumayı sağlayan kulübe tasarladı.
Öğrencilerin projesiyle, güneşten alınıp aküyle depolanan enerji, kulübedeki ısıtmalı halıya aktarılarak sokak hayvanlarının soğuktan etkilenmemesi sağlanıyor.
İki öğrencinin projesi, TÜBİTAK tarafından düzenlenen 50. Lise Öğrencileri Araştırma Proje Yarışması Bursa Bölge Sergisi'nde yer alıyor. Öğrenciler, "Değerler Eğitimi" dalında katıldıkları yarışmada birincilik hedefliyor.
PROJEYİ YAKLAŞIK 100 LİRAYA MAL ETTİK
Projenin danışmanı biyoloji öğretmeni Muzaffer Efe, yaptığı açıklamada, öğrencileriyle gurur duyduğunu söyledi.
Öğrencileriyle ilk önce şehir elektriğinden yararlanarak kulübe yapmayı planladıklarını belirten Efe, ancak sonradan daha çevreci bir proje tasarladıklarını ifade etti.
Öncelikle öğrencilerin çizim yaptığını anlatan Efe, şöyle konuştu:
"Öğrencilerimiz projeyi hazırladı ve gerekli malzemeleri aldık. Projeyi yaklaşık 100 liraya mal ettik. Kulübenin çatısına monte ettiğimiz panel, güneş enerjisini alıp aküyle depoluyor. Bu enerji, halı altı ısıtma minderi sayesinde ısı olarak aktarılıyor. Kulübenin içi termostat sayesinde 20 derece sıcaklıkta oluyor."
Efe, projeye ilişkin "Önemli olan insani değerleri artırmaktı. İnsanların sokak hayvanlarına bakışını değiştirmeye çalışıyoruz. Çünkü bizim kadar onların da bu dünyada yaşama hakkı var. Ayrıca projeyle ilgili birkaç belediye ve firmayla görüştük. Sokak hayvanları için yaptıkları çalışmalarda bizden destek alacaklarını söylediler" ifadelerini kullandı.
KARLI HAVALARDA BİLE KULÜBE SICAK OLUYOR
Öğrencilerden Oğuz Özgür de kendi ürettiği enerjiyle ısınan bir kulübe yaptıkları için mutlu olduklarını söyledi.
Özgür, "Amacımız hayvanların üşümesini engellemek. Onların hayatına kolaylık getirmek. Projeyle, karlı havalarda bile kulübe sıcak tutuluyor" diye konuştu.
Öğrenci Ahmet Ercan Kaya ise "Hayvanlara değer veriyoruz. Hayvanlar için yaptığımız kulübeyi test ettik ve başarıya ulaştık. Çok mutluyuz" dedi.
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