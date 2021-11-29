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Sokak ışıkları ne zaman kapanıyor? Sokak ışıkları ne zaman yanıyor? Bakanlıktan sokak ışıkları

Yurt genelinde milyonlarca vatandaşımızın araştırma yaptığı sokak ışıklarının periyodunda birtakım değişikliklere gidildi. Peki sokak ışıkları ne zaman yanıyor ve ne zaman sönüyor? İşte konuyla ilgili bilgiler...

Sokak ışıkları ne zaman kapanıyor? Sokak ışıkları ne zaman yanıyor? Bakanlıktan sokak ışıkları

Sokak ışıklarının yandığı ve söndüğü net bir saat yok. Gün ışığına göre otomatik olarak yanan ve sönen sokak lambarlı yeni karara göre artık 15 dakika geç yanıp 30 dakika erken söndürülüyor.

SOKAK IŞIKLARI NE ZAMAN YANIYOR?

Sokak lambası özellikleri arasında kendi kendine yanma özelliği en bilindik olandır. Güneşin batmasına yakın yanan sokak lambaları, otomatik bir sistem yardımıyla kendiliğinden yanar.

Her yol lambası üzerinde ya da içinde çevredeki ışık miktarını algılayan bir cihaz vardır. Bu cihaza fotosel denmektedir. Fotosel, etrafında ışık olduğunda elektrik akımına izin vermeyen bir cihazdır. Dolayısıyla yol lambaları gündüz yanmaz.

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