        Haberler Gündem Güncel Sokak kedisine yaptığı kan dondurdu! | Son dakika haberleri

        Kedinin yüzüne sprey sıkan market çalışanı gözaltına alındı

        Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde market çalışanı bir kadın, 'Gel annem gel' diyerek yanına çağırdığı sokak kedisinin yüzüne yağ çözücü sprey sıktı. O anlar cep telefonuyla görüntülenirken, kadın gözaltına alındı.

        Giriş: 04 Mayıs 2026 - 23:10 Güncelleme:
        Sokak kedisine yaptığı kan dondurdu!

        Karamürsel ilçesi Kayacık Mahallesi’nde bulunan zincir markette, market çalışanı bir kadın, marketin önünde duran sokak kedisini ‘Gel annem gel’ diyerek yanına çağırdı. Kadın, elinde bulunan yağ çözücü spreyi kedinin yüzüne sıktı.

        Kedi, arabanın altına sığınırken, kadın arabanın yanına giderek kediye sprey sıkmaya devam etti. Kedi daha sonra bölgeden uzaklaştı.

        Yaşananları başka bir kadın, ‘Yazık hayvana’ diyerek cep telefonuyla kaydetti. Görüntüler sanal medyada yayılırken, kadın bugün polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Kurban Bayramı tatili 9 güne çıktı
        BAE'de hava savunma devrede
        Kar yağacak, ardından yaz sıcağı bastıracak
        Fenerbahçe nerede yanlış yapıyor?
        Kıskançlık kavgası can aldı!
        CENTCOM: ABD bayraklı iki gemi Hürmüz'den geçti
        Sahnelere geri dönüyor
        Galatasaray'dan Sacha Boey kararı!
        İran basını: ABD savaş gemisi vuruldu
        CNN yazdı: Putin'in güvenliği en üst düzeye çıkarıldı
        G.Saray'da rehavetin faturası ağır oldu
        GameStop eBay'i almak istiyor!
        Gayrimenkul satışında toparlanma
        Nisan ayı enflasyonu açıklandı
        Yıllar sonra gelen itiraf
        Bulantı ve kusma şikayeti olan 2 çocuk öldü! Anne ve baba hastaneye kaldırıldı!
        Bakan Şimşek'ten enflasyon değerlendirmesi
        Met Gala'da Jeff Bezos huzursuzluğu
        Dünyanın en sıra dışı yerleşimleri
        4 – 10 Mayıs haftalık burç yorumları
