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Adana'nın Karataş ilçesinde iki kardeşinin sokak köpeklerinin barınma sorununa çözüm bulmak için sosyal medyadan yaptığı çağrı üzerine Türkiye'nin yanı sıra 9 ülkeden çok sayıda kişi 40 kulübenin yapımı için destek sağladı.
AA'nın haberine göre anne ve babasının çalışmak için gittiği Avustralya'da dünyaya gelen 24 yaşındaki Cihan Nazlıoğlu, iki yıl önce 30 yaşındaki ağabeyi Devran Nazlıoğlu ile memleketi olan Adana'ya döndü.
Cihan ve Devran Nazlıoğlu kardeşler, yaşadıkları sahil ilçesi Karataş'ta sokak köpeklerinin barınma sorununa çözüm bulmak için harekete geçti.
Sosyal medyada farklı dillerde hayvanseverlere çağrıda bulunan Nazlıoğlu kardeşlere, Türkiye'nin yanı sıra, Almanya, İsveç, Amerika, İsviçre, Kanada, İngiltere, Avustralya ve Hindistan'dan çok sayıda kişiden destek geldi.
Toplanan yardımlarla yapımına başlanan 40 kulübeden 15'i tamamlanarak ilçenin çeşitli yerlerine yerleştirildi.
Cihan Nazlıoğlu, yaptığı açıklamada, farklı ülkelerden insanların maddi yardımda bulunmaya başlamasıyla sokak köpekleri için kulübeler yaptırdıklarını söyledi. Nazlıoğlu, 600 lira maliyetli birer metrekarelik 15 kulübe yaptırdıklarını anlatan Nazlıoğlu, yapımı süren 25 kulübenin daha olduğunu dile getirdi.
"BARINAK YAPTIRMAYI AMAÇLIYORUZ"
Nazlıoğlu, yardımlarla yapılan kulübelere bağışçıların isimlerinin ve ülke bayraklarının yer aldığı levhalar astıklarını dile getirerek, şöyle devam etti:
"Bu bağışçılardan biri de İsveçli Angelica Lindstrom'dur. Onun adına yaptırılan kulübeyi de ilçedeki balıkçı barınağına yerleştirdik. Lindstrom'un sayesinde balıkçı barınağındaki hayvanların da artık kalacak bir yeri oldu. Kendisi de ülkemize gelerek bu çalışmalarımızda bize destek oldu. Bizi ziyarete gelen bağışçılarımız yaptığımız çalışmaları görünce daha çok destek olmak istiyor."
Çıktıkları yolda dünyanın farklı bölgelerinden insanların kendileriyle temasa geçerek destek olmak istediğini dile getiren Nazlıoğlu, "Çeşitli ülkelerden insanların yardımları sürüyor. Bu bağışlarla daha çok sokak hayvanına hizmet edecek bir barınak yaptırmayı amaçlıyoruz" dedi.
ADINA YAPILAN KULÜBEYİ GÖRMEK İÇİN TÜRKİYE'YE GELDİ
İsveçli Angelica Lindstrom da Nazlıoğlu kardeşlerin sokak köpeklerine kulübe yapmak için sosyal medyada çağrıda bulunması üzerine onlarla iletişime geçtiğini, bir kulübenin yapılmasına aracılık etmek için maddi destekte bulunduğunu söyledi.
Bir süre sonra yaptırılan kulübenin fotoğrafının kendisine iletildiğini anlatan Lindstrom, "Adıma yapılan kulübeyi yakından görmek ve onlara çalışmalarında yardımcı olmak için Türkiye'ye geldim. Destekte bulunan insanların isminin ve ülke bayrağının kulübelerin üzerindeki levhalarda yer alması fikri de oldukça önemli. Çünkü bu şekilde dünyanın birçok yerinden daha çok insana ulaşılabilir ve sokak hayvanları için daha fazla yardım toplanabilir" ifadesini kullandı.
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