Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Sokak ortasında kadına şiddet! Yakalandı! | Son dakika haberleri

        Sokak ortasında kadına şiddet! Yakalandı!

        İstanbul Maltepe'de sokakta bir kadına şiddet uyguladığı tespit edilen şüpheli yakalandı. Kadının, şüphelinin kız arkadaşı olduğu ve olayın ardından şikayetçi olmadığı öğrenildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29 Nisan 2026 - 16:11 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sokak ortasında kadına şiddet! Yakalandı!
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Maltepe'de, sokakta bir kadına şiddet uyguladığı tespit edilen şüpheli gözaltına alındı.

        AA'da yer alan habere göre İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 28 Nisan'da Maltepe Çınar Mahallesi'nde meydana gelen ve bazı sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntüler üzerine çalışma başlattı.

        Ekiplerce yapılan incelemede, şüphelinin yanında bulunan kadını darbettiği, müdahale etmek isteyen vatandaşlara da saldırı girişiminde bulunduğu, ardından kadınla birlikte olay yerinden uzaklaştığı belirlendi.

        Kimlik bilgileri tespit edilen şüpheli E.A. (33), 29 Nisan 2026'da Kartal Yukarı Mahallesi'nde ekiplerce yakalandı.

        Gözaltına alınan şüpheli hakkında "kasten yaralama" suçundan adli işlem başlatıldı. Kadının E.A.'nın kız arkadaşı olduğu ve olayın ardından şikayetçi olmadığı öğrenildi.

