İki kardeşin kanlı düellosu! 0:00 / 0:00

DHA

Çorum'da, sabah saatlerinde Gülabibey Mahallesi'nde görenleri şoke eden bir olay meydana geldi.

Gökhan (29) ile Zekeriya Çetinkaya (42) kardeşler arasında tartışma çıktı.

TABANCA VE TÜFEKLE ATEŞ AÇTILAR

DHA'da yer alan habere göre 2 kardeş, tabanca ve tüfek ile birbirlerine ateş etti. Çevredekiler sağa sola kaçışırken, 2 kardeş ağır yaralandı.

KÜÇÜK KARDEŞ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırılan kardeşlerden Gökhan Çetinkaya, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

DİĞER KARDEŞ TEDAVİYE ALINDI

Diğer kardeşin hastanedeki tedavisi sürüyor.

Çetinkaya'nın cenazesi adli tıp kurumu morguna kaldırılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.