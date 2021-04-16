10 miligramı bina yıkıyor! Sezyum 137 operasyonu! 0:00 / 0:00

İHA

Bursa İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, yurtdışından kaçak yollarla Türkiye’ye getirilen ve nükleer silah yapımında kullanılan yüklü miktarda radyoaktif maddeye müşteri arandığı istihbaratı üzerine harekete geçti.

KAÇMA GİRİŞİMİNDE BULUNDULAR

İHA'da yer alan habere göre radyoaktif maddenin yurtdışından karayoluyla Bursa'ya getirileceğini ve burada satılacağı haberi üzerine Jandarma ekipleri operasyon için düğmeye bastı.

Radyoaktif maddeyi taşıyan otomobili takibe alan Jandarma ekipleri, Mudanya ilçesi Güzelyalı mahallesinde aracı durdurmak istedi. Aracın kaçmasıyla film sahnelerini aratmayan kovalamaca yaşandı. Kısa süren kovalamaca sonucu araç durdurularak şahıslar yakalandı.

2 MİLYON DOLAR TALEP ETTİLER

İddiaya göre zanlıların yurtdışından temin ettikleri maddeyi karayoluyla Türkiye’ye soktukları tespit edilirken, radyoaktif maddeyi satmak için iki milyon dolar talep ettikleri öğrenildi.

CAM TÜP İÇİNDE 256 GRAM SEZYUM

Kovalamaca sonucu durdurulan otomobilde yapılan aramalarda ön koltukta “zula” olarak tabir edilen gizli bölmede, cam tüp içerisinde 256 gram ağırlığında radyoaktif “Sezyum 137” maddesi ele geçirildi. Otomobilde ayrıca, bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Otomobildeki A.K., F.K., S.Ç.A. ve A.K. isimli şahıslar gözaltına alındı.

ZANLILARDAN BİRİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şahıslardan A.K. jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildikten sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer üç şahıs ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

SEZYUM 137 NEDİR?

Nükleer silah yapımında kullanılıyor. Sezyum 137 elementinin insanlar için hayati tehlikeye sokacak zararları ve yan etkileri olmasına karşın, bilim dünyası açısından da oldukça tercih edilen bir elementtir. Maddenin nükleer silah sanayii, nükleer silah yapımı ve tıp endüstrisinde kullanıldığı biliniyor. Bu kimyasal element, yalnızca devlet kontrolünde üretiliyor.

10 MİLİGRAMI BİR BİNAYI YIKIYOR

Jandarma ekiplerinin başvurduğu Türkiye Atom Enerjisi Kurumu ile yapılan görüşmede, ele geçirilen maddenin radyoaktif ve yasaklı olduğu bildirdi. Sezyum 137’nin 10 miligramının bile patlayıcı haline getirilmesi durumunda büyük bir binada geniş çaplı hasara neden olabileceği belirtiliyor.