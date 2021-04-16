10 miligramı bina yıkıyor! Sezyum 137 operasyonu!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. SayfaDİKKAT: SEYZUM! Son dakika: Dev operasyon | 10 miligramı bina yıkıyor!
ABONE OL

10 miligramı bina yıkıyor! Sezyum 137 operasyonu!

Bursa'da nükleer silah yapımında kullanılan, 256 gram sezyum 137 maddesini 2 milyon dolara satmak isteyen 4 kişi jandarma ekiplerince yakalandı. 10 miligram sezyum 137 maddesinin bile bir binayı yıkabilecek güçte olduğu ifade edildi. Zanlılardan biri tutuklandı

DİKKAT: SEYZUM! Son dakika: Dev operasyon | 10 miligramı bina yıkıyor!
10 miligramı bina yıkıyor! Sezyum 137 operasyonu!
0:00 / 0:00
İHA

Bursa İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, yurtdışından kaçak yollarla Türkiye’ye getirilen ve nükleer silah yapımında kullanılan yüklü miktarda radyoaktif maddeye müşteri arandığı istihbaratı üzerine harekete geçti.

KAÇMA GİRİŞİMİNDE BULUNDULAR

İHA'da yer alan habere göre radyoaktif maddenin yurtdışından karayoluyla Bursa'ya getirileceğini ve burada satılacağı haberi üzerine Jandarma ekipleri operasyon için düğmeye bastı.

Radyoaktif maddeyi taşıyan otomobili takibe alan Jandarma ekipleri, Mudanya ilçesi Güzelyalı mahallesinde aracı durdurmak istedi. Aracın kaçmasıyla film sahnelerini aratmayan kovalamaca yaşandı. Kısa süren kovalamaca sonucu araç durdurularak şahıslar yakalandı.

2 MİLYON DOLAR TALEP ETTİLER

İddiaya göre zanlıların yurtdışından temin ettikleri maddeyi karayoluyla Türkiye’ye soktukları tespit edilirken, radyoaktif maddeyi satmak için iki milyon dolar talep ettikleri öğrenildi.

CAM TÜP İÇİNDE 256 GRAM SEZYUM

Kovalamaca sonucu durdurulan otomobilde yapılan aramalarda ön koltukta “zula” olarak tabir edilen gizli bölmede, cam tüp içerisinde 256 gram ağırlığında radyoaktif “Sezyum 137” maddesi ele geçirildi. Otomobilde ayrıca, bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Otomobildeki A.K., F.K., S.Ç.A. ve A.K. isimli şahıslar gözaltına alındı.

ZANLILARDAN BİRİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şahıslardan A.K. jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildikten sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer üç şahıs ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

SEZYUM 137 NEDİR?

Nükleer silah yapımında kullanılıyor. Sezyum 137 elementinin insanlar için hayati tehlikeye sokacak zararları ve yan etkileri olmasına karşın, bilim dünyası açısından da oldukça tercih edilen bir elementtir. Maddenin nükleer silah sanayii, nükleer silah yapımı ve tıp endüstrisinde kullanıldığı biliniyor. Bu kimyasal element, yalnızca devlet kontrolünde üretiliyor.

10 MİLİGRAMI BİR BİNAYI YIKIYOR

Jandarma ekiplerinin başvurduğu Türkiye Atom Enerjisi Kurumu ile yapılan görüşmede, ele geçirilen maddenin radyoaktif ve yasaklı olduğu bildirdi. Sezyum 137’nin 10 miligramının bile patlayıcı haline getirilmesi durumunda büyük bir binada geniş çaplı hasara neden olabileceği belirtiliyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

DİKKAT! Meteoroloji'den son dakika açıklaması! Bu illerde yağmur var
GÜNDEMBu illerde yağmur var
Adana'da şüpheli otomobili kovalayan polis aracı kaza yaptı: 2 polis yaralandı
GÜNDEMPolis aracı kovalamaca sırasında kaza yaptı: 2 polis ...
Çiftlik evinde çalışan kadın, kendisini darbetmeye çalışan adamı öldürdü
GÜNDEMKendisini darbetmeye çalışan adamı öldürdü
Erzincan'da trafik kazası: 1 ölü, 2 ağır yaralı
GÜNDEMHafif ticari araç şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
Karabük'te bir siteye Kovid-19 karantinası
GÜNDEMKarabük'te bir site karantinaya alındı
Kahramanmaraş'ta ağaca çarpan otomobilin sürücüsü öldü
GÜNDEMAğaca çarpan otomobil hurdaya döndü: 1 ölü
Şırnak'ta korkunç olay! 3 yaşındaki çocuk, babası tarafından nehre atıldı
GÜNDEMKorkunç olay! 3 yaşındaki oğlunu nehre attı
Oruç niyeti nasıl edilir? Oruca nasıl niyet edilir? İşte oruç niyeti duası ve Türkçe anlamı
GÜNDEMOruca nasıl niyet edilir?
İletişim Başkanı Altun'dan, KKTC Anayasa Mahkemesi'nin Kur'an kursu kararına tepki
GÜNDEMAltun'dan KKTC'nin Kur'an kursu kararına tepki
Bakan Soylu açıkladı: "Vefa Sosyal Destek Grupları 21 milyonu aşkın hizmet ulaştırdı"
GÜNDEMBakan Soylu'dan Vefa Sosyal Destek Grupları paylaşımı