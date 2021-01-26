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HaberlerGündem3. SayfaHAFİYE! Son dakika: Şüpheli çekim karakolda bitti!
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Gelenin geçenin görüntüsünü çekti!

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde telefon kamerasıyla gizlice yoldan geçenleri görüntülediği iddia edilen kişi, durumu fark eden iki genç tarafından engellendi. Gençler daha sonra karakola giderek görüntü çeken şüpheli hakkında şikayetçi de oldular

HAFİYE! Son dakika: Şüpheli çekim karakolda bitti!
Gelenin geçenin görüntüsünü çekti!
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İHA

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde, 5 gün önce meydana gelen olayda, Camiatik Mahallesi Şehitlik Caddesi üzerinde bir kişi, dikkat çekmeyecek şekilde telefon kamerasıyla yoldan geçenleri görüntülediği iddia edildi.

POLİSE GİDİP ŞİKAYETÇİ OLDULAR

İHA'da yer alan habere göre durumu fark eden S.Ç. ve E.D. isimli iki genç, şüpheliyi uyararak, polis karakoluna gitmesi yönünde uyardı. Şahsın tavırlarını çirkin bulan S.Ç. ve E.D. polise gidip şikayetçi oldu.

"YAPTIĞI TERBİYESİZLİK YANINA KALMASIN"

Şahsın cezalandırılmasını isteyen S.Ç, “Arkadaşım E.D. ile parkın yanında oturuyorduk. Bir şahsın, yoldan geçen kadın veya erkek her kimse telefonuyla çaktırmadan görüntülediğini fark ettik. Hemen müdahale ettik. Yaptığı bu terbiyesizce davranışın yanına kar kalmaması için polise gidip kendisinden şikayetçi olduk” diye konuştu.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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