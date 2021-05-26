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Kameraya yansıdı! Piknik tüplü savunma!

İstanbul Büyükçekmece'de tartıştığı arkadaşına saldıran kişi, arkadaşının başına piknik tüpüyle vurmasıyla kendini yerde buldu. Bir süre sonra ayağa kalkan kişi sendeleyerek olay yerinden uzaklaşırken, o anlar kameralara yansıdı

BAŞINA VURDU! Son dakika: Piknik tüpüyle savunma kamerada - VİDEO
Kameraya yansıdı! Piknik tüplü savunma!
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DHA

İstanbul Büyükçekmece'de dün, insanı şoke eden bir görüntü, bir marketin güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre isimleri henüz belli olmayan iki arkadaş Büyükçekmece Gölü'nün kıyısında alkol aldı.

ARKASINDAN GELİP YUMRUK ATTI

DHA'da yer alan habere göre ikili arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. İkiliden biri yolun karşısına geçip, kaldırımda yürürken arkasından gelen arkadaşının yumruklu saldırısına uğradı.

PİKNİK TÜPÜYLE KAFASINA VURDU, YERE YIĞILDI

Saldırıya uğrayan kişi marketin önündeki piknik tüplerinden birini alarak, arkadaşının kafasına vurdu. Neye uğradığını şaşıran saldırgan kendini yerde buldu.

SENDELEYEREK UZAKLAŞTI

Bir süre sonra ayağa kalkmayı başaran kişi olay yerinden sendeleyerek, uzaklaştı.

Yaşananlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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