Herkesin başına gelebilir! Yolda yürüyordu!

Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde dün sabah saatlerinde ilçeye bağlı Belçınar Mahallesi Atdağı mevkiinde insanı şoke eden bir olay meydana geldi.
ÜZERİNE KAMYONDAKİ BRİKETLER DÜŞTÜ
DHA'da yer alan habere göre 62 yaşındaki Halil Durmaz, ekmek almak için markete giderken yanından geçen inşaat malzemesi yüklü kamyondan, üzerine briketler düştü.
BİR ANDA KANLAR İÇİNDE KALDI
Neye uğradığını şaşıran ve briketlerin altında kalan Durmaz, başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.
SAĞLIK DURUMU İYİ
Durmaz, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Durmaz'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
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