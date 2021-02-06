Jandarmadan siber operasyonu! 0:00 / 0:00

Habertürk’ten Emrah Doğru’nun haberine göre, Jandarma Siber Suçlarla Mücadele ekiplerince; “Banka ve Kredi Kartının Kötüye Kullanılması” ve “Bilişim Sistemleri Kullanılması Suretiyle Nitelikli Hırsızlık” suçu kapsamında yapılan istihbarı çalışmalar sonucunda, bazı kişilerin internet ortamında bazı vatandaşların bilgilerini ele geçirerek, bu kişiler adına kredi kartı talebi ile temin ettiği ve bu kredi kartlarını kullanarak yüklü miktarda harcama yaptığı bilgisi alındı.

CEP TELEFONUNU DÜKKANINI KULLANMIŞLAR

Alınan bilgi üzerine harekete geçen Jandarma ekipleri yaptıkları teknik ve fiziki takip neticesinde söz konusu işlemlerin A.G. ve M.G. isimli şahıslar tarafından Esenler’de bulunan ve paravan olarak kullanılan cep telefonu dükkânından yapıldığını ve bütün faaliyetlerin buradan yürütüldüğünü tespit etti. Yaptıkları çalışmalarla şüphelilerin bütün faaliyetlerini deşifre eden Jandarma ekipleri operasyon için düğmeye bastı.

40 ADET BANKA KARTI, 25 HARD-DİSK ELE GEÇTİ

Şüphelilere ait ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda; 12 adet dizüstü bilgisayar, 2 adet sunucu bilgisayar, 25 adet hard disk, 5 adet SSD disk, 31 adet hafıza kartı, 27 adet USB bellek, 40 adet banka kartı, 2 adet renkli yazıcı, 17 adet cep telefonu, 27 adet sim kart ve 1 adet araç anahtarı görünümlü gizli kamera ele geçirildi.

BİRİ TUTUKLANDI DİĞERİNE ADLİ KONTROL

Jandarma ekiplerince gözaltına alınarak adli makamlara çıkarılan A.G. adli kontrol şartıyla (yurt dışına çıkma yasağıyla) serbest bırakılırken, M.G. isimli zanlı ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

240 BİN TL HAKSIZ KAZANÇ ELDE ETTİLER

A.G. ve M.G.nin kurdukları düzeneklerle birçok şahsın bankacılık işlemlerine müdahale ettiklerini belirleyen Jandarma ekipleri, kurulu sistemi etkisiz hale getirdi. Yapılan incelemeler sonucunda ise A.G. ve M.G.'nin bu yöntemle 240.000 TL civarında haksız kazanç elde ettikleri belirlendi.