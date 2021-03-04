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Kırıkkale'de büfede maskesi yakalanan kadın: Bütün gün böyle duramam

Kırıkkale’de koronavirüs ile mücadele kapsamında yapılan denetimler sırasında bir büfede maskesiz yakalanan kadın, “Ben burada 12-13 saat çalışıyorum. Bütün gün böyle duramam. Mümkün değil siz de böyle durmuyorsunuz” diye kendisini savundu

ŞOKE ETTİ! Son dakika! Kırıkkale'de büfede maskesi yakalanan kadın: Bütün gün böyle duramam
Maskesiz yakalandı! Savunması şoke etti
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İHA

Koronavirüs (Covid-19) risk değerlendirme haritasına göre "turuncu" renk ile "yüksek riskli" iller arasında yer alan Kırıkkale'de, "Dinamik Denetim Süreci" kent genelinde yoğunlaştırılmış bir şekilde başlatıldı. 35 ekip 160 personelin katılımıyla maske, mesafe ve hijyen kuralları denetlendi.

Kırıkkale Valiliği koordinesinde İl Salgın Denetim Merkezi’nde (İSDEM) görevli 160 personel, yoğunlaştırılmış bir şekilde denetimlerini sürdürüyor. Bu denetimlerde teknolojik imkanlardan üst düzeyde faydalanıyor. Covid-19 ile mücadelenin daha etkin sürdürülebilmesi için restoran, kafe, market, kuaför ve insan yoğunluğun fazla olduğu park ve bahçelerde ekipler sahada görev yerlerini aldı. Kent merkezinde polisin yanı sıra jandarma ekipleri de görev yaptı. Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri'ne bağlı güvenlik kameralarından koronavirüs denetimi yapıldı.

İzmir Caddesinde denetim yapan ekipler, bir büfede maskesiz duran kadına uyarı yaptı. Genç kadın ise, “Tamam da şimdi bu dükkânın içindeyiz. Çay içiyorum, sabah kahvaltı yapacağım. Evet öyle bir yasa çıkartıldı ama bizi çok zorluyor. Ben burada 12-13 saat çalışıyorum. Bütün gün böyle duramam. Mümkün değil siz de böyle durmuyorsunuz” dedi.

Denetimlerin daha çok sık olması gerektiğini ifade eden kuaför Oğuz Önertaş, “Denetimler daha da sıkılaşsa bizim için iyi olur. Bizler biran önce normale dönmek istiyoruz. Esnaf zor durumda inşallah bu pandemi olayını atlatacağız” diye konuştu.

Kuaför Selçuk Solmaz da, “Bu denetimlerden memnunuz, bizim iyiliğimiz için yapılıyor. İller arasında bir rekabet başlanacak ve daha da böyle bu korona virüsten kurtulacağız. Bizler de esnaf olarak uyum sağlayıp bu mücadeleye katkıda bulunacağız” ifadesini kullandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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