Sol şeritte zincirleme kaza
Şanlıurfa'da 4 otomobilin karıştığı trafik kazası, araç kamerasına yansıdı. Kazada 6 kişi yaralandı
Şanlıurfa-Akçakale çevre yolunda arıza nedeniyle sol şeritte bekleyen bir otomobile arkadan gelen başka otomobil çarptı. Aynı istikamette seyreden 2 araç da kazaya karıştı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan bir kişi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarıldı.
Zincirleme kazada yaralanan 6 kişi kentteki hastanelere kaldırıldı. Kaza anı ise başka bir aracın kamerasına yansıdı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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