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Sol Yanım 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sol Yanım 7. son bölüm

Sol Yanım 7. son bölümü ile Star TV'de yayınlandı. Başrollerinde Özge Yağız, Tolga Mendi, Cemre Baysel, Emre Bey, Defne Samyeli, Cansel Elçin'in yer aldığı dizinin yeni bölümünde neler olacak merak ediliyor. Sol Yanım 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sol Yanım 7. son bölüm özeti...

Sol Yanım 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sol Yanım 7. son bölüm

Sol Yanım dizisinin 7. son bölüm yayınlandı. Diziseverler yeni bölümde neler olacak, yeni fragman yayınlandı mı sorularının yanıtlarını araştırmaya koyuldu. Sol Yanım 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sol Yanım 7. son bölüm...

SOL YANIM 8. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sol Yanım yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

SOL YANIM 7. SON BÖLÜM

Selim, Serra’yı barışmaya nasıl ikna edecek? Biricik’in Ali’yle işbirliği nelere mal olacak? Asena’nın hamileliği Kutlusaylarda dengeleri nasıl değiştirecek? Burak’ın dönüşü Selim ve Serra ilişkisine nasıl etki edecek?

Serra’nın üst üste hayal kırıklığı yaşaması kendini sorgulamasına sebep olur ve Selim’in çevresindeki kızlarla yarışamayacağına inanır. Selim ise Biricik’in girişimlerine aldırış etmeden Serra’yı birlikte yemek yemeye ikna edince aşk yeniden alev alır. Kızının Selim’e aşık olduğunu gören Nilgün, Selim’in kapılarına gelmesini engelleyemez.

Asena, Barış’la yakın ilişkisi ifşa olunca İhsan’ın tehdidine maruz kalır. Hamile olduğunu öğrenen Asena, bebeğinin evliliğini yeniden rayına oturtabileceğini düşünür. Bu uğurda da önündeki bütün engelleri yıkmaya hazırdır.

Ali’nin şantajı karşısında Biricik zor duruma düşer. Öte yandan Serra’yı kumpasa düşürebilmek için Nazlım’ı kullanmaya çalışınca olaylar içinden çıkılamaz bir hal alır. Biricik’in imdadına yetişebilecek tek isim ise nihayet iyileşen Burak olacaktır.

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