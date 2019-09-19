SOLAREX İstanbul, nisanda ziyaretçileriyle buluşacak

Güneş enerjisi ve yenilenebilir enerji sektörünün uluslararası etkinliği SOLAREX İstanbul Fuarı, 2 – 4 Nisan 2020 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde ziyaretçileri ile buluşacak.

Proje Müdürü Yasemin Albayrak, 13. kez düzenlenecek olan fuarın ülkede ve sektörde yaşanan sıkıntılara rağmen istikrarlı büyümesine devam ettiğini belirtti. Yasemin Albayrak, “Geçen yıl Amerika’dan Birleşik Arap Emirlikleri’ne kadar 5 kıta da 12 yurt dışı fuara katılarak tanıtım yaptık. Bu yıl kapsamı daha da genişleterek özellikle yurt dışından satın alıcıları İstanbul’a getireceğiz” dedi.

Fuar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Kosgeb, dernek, birlik, THY ve 60’tan fazla yayın ve kuruluş tarafından destekleniyor.