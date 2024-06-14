Şölen TEGV ile işbirliğine gitti

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'nın (TEGV), 2003 yılından bu yana Gaziantep'te faaliyet gösteren Gaziantep Öğrenim Birimi yeni adresinde çocuklarla buluşuyor.

2023 yılında Gaziantep Belediyesi'nin yeni arsa tahsis etmesiyle inşaat çalışmalarına başlanan etkinlik noktası, düzenlenen resmî törenle açıldı. Törene, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Gaziantep protokolünün yanı sıra TEGV Yönetim Kurulu Üyesi Oktay Özinci, TEGV Genel Müdürü Sait Tosyalı, Şölen CEO'su Erdoğan Çoban, Lloyd's Register Foundation'dan Engin Yazıcıoğlu, Turkish Philanthropy Fund'dan Seda Özdemir Şimşek, çevre okul yöneticileri ve öğretmenleri, TEGV çalışanları, veliler, gönüllüler, çocuklar ve basın mensupları katıldı.

REKLAM TEGV, Gaziantep'te faaliyete başladığı 2003 yılından bugüne kadar 5 bin 235 gönüllüsünün desteğiyle 88 bin 835 çocuğu ağırladı. 380 metrekare kapalı, 620 metrekare açık alana sahip iki katlı yeni etkinlik noktasının, yılda 1500'den fazla çocuğu nitelikli eğitim desteğiyle buluşturacak. TEGV Gaziantep Öğrenim Birimi'nde, okuma adası, etkinlik odası, tasarım ve beceri atölyesi ile düşler atölyesi, çok amaçlı salon, kütüphane, gönüllü odası-mutfak, ofis, teknik oda ve iki adet depo yer alıyor. Lloyd's Register Foundation ve Turkish Philanthropy Fund'ın yapım sponsoru olduğu Gaziantep Öğrenim Birimi'nin üç yıllık işletme sponsorluğunu ise Şölen üstlendi.

TEGV Yönetim Kurulu Üyesi Oktay Özinci açılış konuşmasında şunları söyledi: "TEGV olarak, ilk kez 2003'te Gaziantep'te açtığımız eğitim parkımızla buradaki çocuklarımızla buluştuk. 2022'de yer için tahsis süremiz bitince Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Fatma Şahin'i ziyaret ederek, yeni bir yer tahsisi için bir görüşme yaptık. Kendisi sağ olsun bizi kırmadı şu anda bulunduğumuz arsanın 25 yıllığına kiralama protokolünü imzaladık. Bu sayede yeni öğrenim birimimizde Gaziantepli çocuklarımızla yeniden buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu binanın yapım maliyetini deprem felaketinden sonra bölgeye önemli yardımlar yapan yardım kuruluşları Lloyd's Register Foundation ve Turkish Philanthropy Funds üstlendiler. Şölen firması da üç yıllık işletme bedelini karşılayacak. Yüksek sosyal sorumluluk sahibi üç kuruluşa da çocuklarımız adına minnettarlığımızı ifade etmek isterim. 2021 yılında Rotary 2430. bölgesinin bağışı ile oluşturulan Tasarım Beceri Atölyesi ile Düşler Atölyesi'nin kullanımına da yeni öğrenim birimimizde devam edilecektir. Kuruluşumuzdan bu yana 100 bin gönüllümüz ile 3,2 milyon çocuğa ulaştık. TEGV tam olarak ne yapar? TEGV'in kendine tanımladığı görev ilköğretim çağındaki çocuklara devletin verdiği eğitime destek ve tamamlayıcı olmaktır. Eğitim devasa bir iştir ve sadece devlete yıkılmamalıdır. Devletin yanında hepimizin, imkânı olan vatandaşların, sivil toplum kuruluşlarının ve iş dünyasının katkı yapması gerektiğine inanıyoruz. Özetle, nitelikli eğitim olmazsa olmaz! Gaziantepli çocuklarımıza umut olmaktan ve onları nitelikli eğitimle buluşturarak kendilerini geliştirdikleri aydınlık bir geleceğe hep birlikte taşımaktan mutluluk duyuyoruz. Bugün bu güzel eğitim birimimize destek olan kuruluşlara, emeği geçenlere ve bu güzel yeri bize tahsis eden Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne bir kez daha huzurlarınızda tüm TEGV ailesi adına teşekkürlerimi sunuyorum."

REKLAM "GELECEĞE EN BÜYÜK YATIRIM EĞİTİM" Açılış töreninde konuşan Şölen CEO'su Erdoğan Çoban "Ekonomik olarak yaratığımız değerin yanında sahip olduğumuz ekosistem üzerinde güçlü bir sosyal etkiye sahibiz. Kurumsal vatandaş olarak rolümüzü ve toplumsal ödevlerimizi işimizle eş derecede önemsiyoruz. Bu anlayışla ülkemizin geleceğini olan çocuklarımıza yönelik projeleri daima önceliklendirdik. Sosyal sorumluluk faaliyetlerimiz kapsamında eğitim alanını sahiplendik. Şölen olarak, Türkiye'nin geleceğine yapılacak en büyük yatırımın eğitim olduğuna inanıyoruz. Bu anlayışla Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı ile kol kola vererek, eğitim eksenli çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Gaziantep TEGV Öğrenim Biriminin hayata geçmesine verdiğimiz destek dolayısıyla Şölen Ailesi olarak son derece mutlu ve gururluyuz. 3 yıl boyunca işletmesini üstleneceğimiz bu birimde yılda 1500'den fazla çocuğumuz ücretsiz eğitim alma imkânı bulacak. Ayrıca Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı ile birlikte hayata geçirdiğimiz Ateşböceği Öğrenim Birimi ile de çocuklarımızın duygusal ve sosyal gelişimlerini destekliyoruz. Bu alandaki çalışmalarımızı yıldan yıla artarak sürdürmekte kararlıyız. Bu birimin hayata geçmesinde en büyük emeği olan başta TEGV Ailesine, Şölen'deki çalışma arkadaşlarıma ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Çocuklarımıza ömür boyu başarılar diliyorum" dedi.

TEGV'i kuran ve bugüne getiren herkese teşekkürlerini sunarak konuşmasına başlayan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, şöyle konuştu: "Artık zenginlik kavramı değişti. Ne kadar gelişmiş insan gücü var bu önemli. Ne kadar Şölen gibi gönüllü çalışan grupları var. Herkesin çocuklar için bir şeyler yapması tam da dünyanın ihtiyacı. Devlet elinden geleni yapıyor. Ancak eğitim tek başına devletten beklenmemeli. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak TEGV'e destek olmaya devam edeceğiz. Dokunduğumuz bir çocuk dünyayı değiştirecek. İyi ki varsınız, emeğinize sağlık. Hayırlı ve uğurlu olsun."

TEGV Gaziantep Öğrenim Birimi'nin yapım sponsorlarından Lloyd's Register Foundation (LRF) temsilcisi, Engin Yazıcıoğlu, şunları söyledi: "Temsilcisi olduğum 264 yıl önce İngiltere'de kurulmuş olan dünyanın ilk ve en eski denizcilik kuruluşu olan Lloyd's Register'ın kurduğu vakfımız 2015 yılından bu yana TEGV ile yürüttüğü başarılı iş birliği doğrultusunda ülkemiz çocuklarına eğitim ve gelişimlerine yaptığı katkılardan dolayı bu kuruluşun mensubu olarak gururluyum. Geçen yıl bölgede yaşamış olduğumuz depremin yaralarını azim ve çabalarla hep birlikte sarmaya çalıştığımız dönemde bölgede çocuklarımızın kaliteli eğitim almalarının devamı hedefiyle TEGV'e sağlanmakta olan bağışların Lloyd's Register Vakfı tarafından sürdürülmüş olması Türkiye ofisi çalışanları olarak bizler için de memnuniyet vericidir. Burada açılışı için bir arada bulunduğumuz öğrenim birimimizin yapının tamamlanmasıyla çalışmalarıyla kararlılıkları için TEGV yöneticilerine ve emeği geçen tüm paydaşlara çok teşekkür ediyorum. Bu yapının içerisindeki çocukların gözlerindeki ışıltı çok anlamlı ve çok güzel. Bu birimin sürdürülebilir ve yenilikçi bir geleceği tasarlayacak çocukların yetiştirilmesine yapacağı çalışmalarda canı gönülden başarılar diliyorum."