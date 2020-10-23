Solhanspor Erkek Voleybol Takımı, Koray Şahin'i transfer etti

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Bingöl Solhan Spor Kulübü Başkanı Ziya Sözen, yaptığı açıklamada, transfer sezonunun devam ettiği sürece eksik buldukları bölgelere takviye yapmayı sürdüreceklerini bildirdi.

Sorgun Belediyespor'dan Koray Şahin ile anlaştıklarını aktaran Sözen, şunları kaydetti.

"Sporcumuz bugün itibariyle takımla beraber çalışmalara başladı. Takımımızda tespit edilen pozitif test sonuçları nedeniyle 5 haftalık maç eksi sonrası bu hafta yeni hocamız ve yeni sporcumuzun katkılarıyla kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yeniden bir aksaklığın olmamasını dileyerek kalan maçlarımızı yapmak istiyoruz. Sezonun kalan süresini bütün takımların sağlıklı bir şekilde geçirmesini diliyor, başarılar diliyorum."