Soli Özel kimdir, kaç yaşında, nereli? Soli Özel biyografisi Soli Özel hayatı ile gündeme gelen isimlerden biri oldu. Türk siyaset bilimci, yazar ve akademisyen olarak tanınan Özel 1958 yılında İzmir'de doğmuş, Bennington College'da Ekonomi eğitimi aldıktan sonra Johns Hopkins Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler dalında master yapmıştır. Akademik kariyerine ise İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde başlamış ve burada öğretim görevlisi olarak çalışmıştır.

Habertürk Giriş: 11.12.2024 - 10:09 Güncelleme: 11.12.2024 - 10:11 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL