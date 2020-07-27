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Solmaz Çiros kimdir, kaç yaşında, nereli? Solmaz Çiroz Kuaförüm Sensin'de

Katıldığı evlilik programlarıyla adını duyuran Solmaz Çiros'un kim olduğu sosyal medyada merak edilen konular arasında yer alıyor. Solmaz Çiroz, son olarak Kuaförüm ensin prograına katıldı. Peki Solmaz Çiros kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Solmaz Çiros

Katıldığı evlilik programındaki dans hareketleriyle adından söz ettiren Solmaz Çiros 1997 yılında İzmir, Tepecik'de doğdu. Bir dönem Zuhal Topal'ın sunduğu evlenme programına katılmıştır. İşte Solmaz Çiros'un hakkında merak edilenler...

SOLMAZ ÇİROZ KİMDİR?

Solmaz Çiros, 1997 yılında İzmir, Tepecik doğumludur. Çiros ailenin dört evladından biridir. Bir dönem Zuhal Topal'ın sunduğu evlenme programına katılan Solmaz Çiros bir süre TV8 ekranlarında yayınlanan Aşk-ı Roman dizisinin oyuncu kadrosunda yer aldı.

Solmaz Çiroz sosyal medyayı aktif kullanan kişiler arasında yer alıyor.

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