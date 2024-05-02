Orkideleri kurtarma rehberi: Solan ve düşen çiçeklerini tekrar açtırmak için 7 ipucu!
Orkide, döngüler hâlinde açan bir çiçektir bu yüzden çiçeklerinin düşmesi orkidenin öldüğü anlamına gelmez. Bu, sadece orkideye ait hayat döngüsünün yavaşladığı bir evredir ve orkide muhtemelen tekrar çiçek açacaktır. Peki, orkide nasıl tekrar çiçek açabilir? İşte, sizin için orkidenizin bir daha çiçek açmasını sağlayacak 7 yöntem!
Orkideler, zarif görünümleri ve benzersiz çiçekleriyle birçok insanın favori bitkisi olmasına rağmen bazen solabilir veya çürüyebilirler. Ancak bu, orkideler için normal bir durumdur ve doğru yöntemler uygulanırsa tekrardan çiçek açabilir. Haberimizde orkidenin tekrardan çiçeklenmesini sağlayacak yöntemleri derledik. İşte, orkidenizi canladırmak için yapabilecekleriniz!
1. SAPLARINI KESMEK
Orkidenizin tekrar açmasını sağlamaya, çiçekleri düştüğünde saplarını kesmekle başlayabilirsiniz. Yani orkidenizin tekrar büyümesi için sapının ya da dalının yaklaşık 2.5 santimetrelik kısmını bırakmalısınız.
2. YENİ BİR SAKSIYA TAŞIMAK
Kökler alttan çıkmaya başladığında orkideyi yeni bir saksıya taşımalısınız. Orkideyi sulayıp ardından bitkiyi saksısından yavaşça çıkarabilirsiniz. Ardından orkideyi dikkatlice yeni saksıya yerleştirmelisiniz.
Mümkünse orkide için tasarlanmış bir saksı seçmelisiniz ancak yoksa havanın içeri girmesini ve suyun çıkışını sağlayan çok sayıda tahliye deliğine sahip bir saksı tercih edebilirsiniz.
3. BÜYÜME HARCI EKLEMEK
Orkidenin besin alımını artırmak için taze büyüme harcı ekleyebilirsiniz. Orkidelerin yeniden çiçek açmalarını sağlayan büyüme harcını elde etmek için özellikle orkideler için üretilen 2 ölçü ağaç kabuğu harcını ve 1 ölçü turba yapan yosun harcını karıştırabilirsiniz.
Bununla birlikte, köklerin arasındaki boşluğu harçla doldurup üstüne hafif bir tabaka harç eklemelisiniz ancak yaprakları örtmediğinden emin olmalısınız.
4. SAKSI TOPRAĞININ CİNSİNE DİKKAT ETMEK
Orkidelerin gelişmek için bol miktarda hava boşluğuna sahip iyi tahliye sağlayan harçlara ihtiyaçları vardır. Bu sebeple orkide saksılarında sıradan saksı toprağı kullanmaktan kaçınmalısınız.
5. ALMASI GEREKEN SU ORANINA BAKMAK
Orkidede yumuşamış kökler veya rengi solmuş yapraklar fark ederseniz daha az sulamanız gerektiğine işarettir, bu yüzden orkideyi sulandıktan sonra saksı altlığında biriken suyu boşalttığından emin olmalısınız.
Ayrıca tam tersi durumda kökler kurumuş ve buruşmuşsa sulama miktarını artırabilirsiniz. Bunların yanı sıra, orkideyi sulamak için 24 saat boyunca bekletilmiş musluk suyu da kullanmalısınız çünkü sudaki klorun buharlaşması gerekir.
6. GÜNEŞ IŞIĞI ALIMINA DİKKAT ETMEK
Orkideler güneşli ortamlarda gelişir bu yüzden eğer orkidenin çok koyu yeşil yaprakları varsa yeterli güneş ışığı almıyor olabilir, böyle durumlarda orkideyi pencere kenarına alabilirsiniz.
7. SICAKLIĞI AYARLAMAK
Orkide 10 derece altında gelişmez, 27 derece üstünde ise yaprakları solup ölebilir. Eğer orkidenin rengi solmuş ve üzerinde soluk benekler varsa sıcaklığını arttırabilirsiniz. Yapraklı sarkmış ve sararmışsa daha gölge bir yere taşımanız gerekiyor olabilir.
DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN DİĞER DURUMLAR
Eğer orkidenin kökleri saksının altındaki deliklerden büyümeye başlarsa bu, saksının çok küçük olduğunu ve orkideyi daha büyük bir saksıya taşımanız gerektiğini gösterir. Ayrıca orkidenin nemli ortama ihtiyacı vardır bu yüzden köklerine ve yapraklarına her gün su püskürtebilirsiniz.
Kaynak: Wiki How