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        Haberler Bilgi Gündem SOLOTÜRK Kocaeli ve Düzce gösteri uçuşu takvimi 2025: 18 Mart SOLOTÜRK gösteri uçuşu ne zaman, saat kaçta, nerede yapılacak?

        SOLOTÜRK Kocaeli ve Düzce gösteri uçuşu takvimi: 18 Mart SOLOTÜRK gösteri uçuşu ne zaman, saat kaçta?

        Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK, Kocaeli'de düzenlenecek "18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi" kapsamında gösteri uçuşu düzenliyor. Kocaeli Sekapark Uçurtma Tepesi'nde başlayacak gösteri uçuşunun detayları belli oldu. Peki, "18 Mart SOLOTÜRK gösteri uçuşu ne zaman, saat kaçta?" İşte 18 Mart SOLOTÜRK gösteri tarihi ve saati...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.03.2025 - 18:37 Güncelleme: 17.03.2025 - 18:37
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        SOLOTÜRK, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü kapsamında Düzce, Akçakoca/Düzce ve Bolu semalarında şehitlere saygı uçuşu gerçekleştiriyor. Bu kapsamda planlanan uçuş öncesinde, SOLOTÜRK 18 Mart gösterisinin ne zaman ve nerede başlayacağı merak konusu oldu. 18 Mart tarihinde gerçekleşmesi beklenen SOLOTÜRK gösterisinin uçuş takvimi belli oldu. Peki, "18 Mart SOLOTÜRK gösteri uçuşu ne zaman, saat kaçta, nerede yapılacak?

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        18 MART SOLOTÜRK UÇUŞU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        SOLOTÜRK, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü kapsamında gösteri uçuşu düzenliyor. SOLOTÜRK gösteri uçuşu 18 Mart 2025 Salı günü saat 15.30’da Kocaeli/İzmit Sekapark Uçurtma Tepesinde gerçekleştirilecek.

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        İşte SOLOTÜRK gösteri takvimi

        Akçakoca saygı uçuşu 19 Mart 2025 Çarşamba günü

        saat 14:30'da

        Düzce Akçakoca Meydanı'nda,

        Düzce saygı uçuşu 19 Mart 2025 Çarşamba günü

        saat 14:45'te

        Anıt Parkı'nda,

        Bolu saygı uçuşu 19 Mart 2025 Çarşamba günü

        saat 15:00'da

        Anıtpark'ta düzenlenecek.

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