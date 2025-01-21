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        Solskjaer'li Beşiktaş, Athletic Bilbao'yu konuk ediyor

        UEFA Avrupa Ligi'ndek, temsilcilerimizden Beşiktaş, 7. hafta maçında 22 Ocak Çarşamba günü (yarın) İspanyol ekibi Athletic Bilbao'yu konuk edecek. 6 maç sonunda 6 puanı bulunan siyah-beyazlılar, yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer ile çıkacağı ilk maçtan galibiyetle ayrılarak Avrupa Ligi'nde play-off şansını sürdürmeyi amaçlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2025 - 10:25 Güncelleme: 21.01.2025 - 10:25
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        Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında 22 Ocak Çarşamba günü (yarın) İspanyol ekibi Athletic Bilbao'yu ağırlayacak. Tüpraş Stadı'nda 18.30'da başlayacak karşılaşmayı Avusturya Futbol Federasyonundan hakem Julian Weinberger yönetecek.

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        UEFA Avrupa Ligi'ne arka arkaya aldığı mağlubiyetlerle başlayan siyah-beyazlılar, oynadığı 6 karşılaşmada 2 galibiyet, 4 yenilgi yaşadı.

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        Topladığı 6 puanla lig tablosunda averajla 28. sırada bulunan Beşiktaş, Athletic Bilbao'yu yenerek adını ilk 24 takım arasına yazdırıp play-off iddiasını son maça taşımak istiyor.

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        Ernesto Valverde yönetimindeki konuk ekip ise bu sezon Avrupa Ligi'nde oynadığı 6 karşılaşmada 5 galibiyet, 1 beraberlik alarak topladığı 16 puanla lider Lazio ile zirvenin ortağı konumunda.

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        Organizasyonda bu sezon kalesinde yalnızca 2 gol gören İspanyol ekibi, 36 takım arasında en az gol yiyen ekip olarak dikkati çekiyor. Athletic Bilbao, Avrupa Ligi'nin 6. haftasında İstanbul'da oynanan maçta Fenerbahçe'yi 2-0 yendi.

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        SOLSKJAER İLK SINAVINA ÇIKACAK

        Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, ilk maçına UEFA Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao karşısında çıkacak.

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        Siyah-beyazlı kulüp ile 1 yılı opsiyonlu 2,5 sezonluk sözleşme imzalayan Norveçli teknik adam, ilk mücadelesini İspanyol ekibi karşısında verecek.

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        SOLSKJAER'İN AVRUPA KUPALARINDAKİ 68. MAÇI

        Ole Gunnar Solskjaer, Avrupa kupalarındaki kariyerinin 68. maçına Beşiktaş'ın başında çıkacak. Daha önce Molde ve Manchester United'ı çalıştıran 51 yaşındaki teknik adam, Avrupa kupalarında toplam 67 karşılaşmada 34 galibiyet, 11 beraberlik ve 22 mağlubiyet yaşadı.

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        Manchester United'ı yönettiği süreçte UEFA Avrupa Ligi'nde finale çıkma başarısı gösteren Norveçli çalıştırıcı, Villarreal'e penaltılarda mağlup oldu.

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        BEŞİKTAŞ'TA 4 EKSİK

        Siyah-beyazlı takımda Athletic Bilbao karşısında 4 futbolcu forma giyemeyecek. Listede olmayan isimler Necip Uysal ve Alex Oxlade-Chamberlain'nin yanı sıra sakatlığı süren Gabriel Paulista ile Tayyip Talha Sanuç, İspanyol ekibine karşı takımdaki yerini alamayacak.

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