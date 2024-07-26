Soluduğunuz nefes kirli ve zararlı olabilir! İşte evdeki hava kalitesini yükseltmenin yolları

EVCİL HAYVAN VE SİGARA DETAYI

Evcil hayvanınız varsa evinizdeki hava çok daha hızlı kirlenir. Evde sigara içiliyorsa da aynı şekilde evin havasını temizlemek daha fazla önem arz eder. Evcil hayvanın ve alanının temizliği de sigara kokusu ve pisliği de çok dikkatle temizlenmelidir.