Soluduğunuz nefes kirli ve zararlı olabilir! İşte evdeki hava kalitesini yükseltmenin yolları
Evimiz bizim barınağımız, güvenli alanımız ve yaşamımızın temeli... Bizi hem somu hem soyut anlamda dış dünyanın tehlikelerinden koruyan evimizin içeride bize zarar verme ihtimali olabileceğini söylesek ne derdiniz? Evinin içini dolduran havanın kalitesini hiç sorgulamamış olanlardansanız bu yazı sizin için...
İster kış mevsimi olsun ister yaz mevsimi, evimizin içinde soluğumuz hava her zaman sağlıklı ve temiz olmayabilir. Pandemiden beri evde vakit geçirme süremiz de evi kullanma biçimlerimiz de epey değişti ama evimizin içindeki hava yeterince değişiyor mu?
Evinizi kaplayan havayı temiz ve sağlıklı pozisyonda tutmak zannettiğiniz kadar zor değil. Evdeki hava kalitesini artırmak hayat kalitenizi tahmin ettiğinizden fazla yükseltecektir. Gelin evdeki havayı temizleme ve kalitesini yükseltme yollarına beraber bakalım.
PENCERELER AÇILSIN!
Evinizdeki havayı sık sık değiştirmeniz hava kalitesini yükseltmek adına yapılacakların başında gelir. İçerideki havanın değişmesi için pencerelerin olabildiğince açık kalmasına gayret edin. Eğer eviniz yeterince havalanmazsa kötü kokular ve havadaki zararlı maddeler evinize ve eşyalarınıza sinebilir.
EVİNİZİ BİTKİLERLE GÜÇLENDİRİN
Bazı bitkilerin ortamın havasını temizlediğini duymuşsunuzdur. Bu şehir efsanesi değil. Örneğin salon palmiyesi gibi bitkiler ortam havasını temizlemeye yardım etmesiyle ünlüdür.
TEMİZLİĞİ SIK YAPMAKTA FAYDA VAR
Modern yaşamın içinde temizlik yapmaya çok fazla vakit ayıramıyoruz kabul ama evimizin havasını temizlemek için eve sinen tozları temizlemek, köşe bucak havalandırmak oldukça önemli. Kendinize pratik bir temizlik rutini yaratıp ev temizliğini aksatmamaya özen gösterin.
EVİ ALERJENLERDEN ARINDIRIN
Koltukların arkası, yatak altları, perde içleri alerjenler açısından çok elverişli alanlardır ve bu alerjenler evin hava kalitesini düşürür. Buraların temizlenmesi ve havalandırılması evdeki hava kalitesi için faydalıdır.
EVCİL HAYVAN VE SİGARA DETAYI
Evcil hayvanınız varsa evinizdeki hava çok daha hızlı kirlenir. Evde sigara içiliyorsa da aynı şekilde evin havasını temizlemek daha fazla önem arz eder. Evcil hayvanın ve alanının temizliği de sigara kokusu ve pisliği de çok dikkatle temizlenmelidir.
KOKUSUZ VE DOĞAL TEMİZLİK MALZEMESİ KULLANIN
Evinizi kaplayan havayı temiz tutmak için kokular da oldukça önemli. Kullandığınız temizlik malzemeleri kötü kimyasallardan oluşursa koku evinizin havasını kirletir. Daha doğal ürünler kullanmak ya da kokusuz ürünler tercih etmek ortam havasının daha uzun süre temiz kalmasına yardım eder.
HAVA TEMİZLEYİCİ VE NEM CİHAZI DENEYEBİLİRSİNİZ
Eğer maddi olarak imkan sahibiyseniz hava temizleyici cihazlar ve kapalı ortamda nem dengesini kontrol eden cihazlar kullanmayı da deneyebilirsiniz.