Soma'da maden ocağında iş kazası: 1 ölü
Manisa'nın Soma ilçesindeki özel maden ocağında tambura sıkışan işçi yaşamını yitirdi
Giriş: 14.04.2024 - 00:11 Güncelleme: 14.04.2024 - 00:12
İlçede faaliyet yürüten özel maden ocağında çalışan Halit Gürpınar (41) tambura sıkıştı.
Mesai arkadaşlarının çağrısı üzerine maden ocağına sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Gürpınar'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Gürpınar'ın evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenildi.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.
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