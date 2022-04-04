10 yaşındaydı! Ölüm uykusu!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: 10 yaşındaydı! Ölüm uykusu!
ABONE OL

10 yaşındaydı! Ölüm uykusu!

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde sahura kalktıktan sonra uyuyan Muhammed Durmuş (10), yatağında ölü bulundu. Durmuş´un cenazesi, otopsi için Körfez Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Son dakika: 10 yaşındaydı! Ölüm uykusu!
10 yaşındaydı! Ölüm uykusu!
0:00 / 0:00
DHA

Kocaeli'nin Körfez ilçesi, Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde yürekleri yakan bir olay meydana geldi. Turan ve Himail Durmuş çifti ile 3 çocukları sahur yaptıktan sonra uyudu.

ÇOCUKLARINI HAREKETSİZ BULDULAR

DHA'da yer alan habere göre sabah uyanan çift, Muhammed'i yataklarında hareketsiz buldu, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Eve gelen sağlık ekipleri, Muhammed'in hayatını kaybettiğini belirledi. Kalp krizi geçirmiş olabileceği düşünülen Muhammed Durmuş´un cenazesi, otopsi için Körfez Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

YAĞMUR VAR! Son dakika: Meteoroloji'den uyarı! Marmara ve Karadeniz için sağanak alarmı
GÜNDEM Marmara ve Karadeniz için sağanak uyarısı
Son dakika: Birkaç günü kaldı! Kızına sarılamıyor!
GÜNDEM Birkaç günü kaldı! Kızına sarılamıyor!
NARKOZLU HIRSIZ! Son dakika: 9 çiftin parasını çalmıştı, tutuklandı!
GÜNDEM Akılalmaz olay! Yaşlıları seçiyordu!
İzmir’de denizde erkek cesedi bulundu
GÜNDEM Denizde cansız beden bulundu
Ümraniye'de geri dönüşüm tesisinde yangın
GÜNDEM Geri dönüşüm tesisi alev alev yandı: 8 işyeri zarar ...
Şanlıurfa'da iki araç çarpıştı: 7 yaralı
GÜNDEM Şanlıurfa'da iki araç çarpıştı: 7 yaralı
Kars’ta karlar eridi evleri su bastı
GÜNDEM Kars’ta karlar eridi evleri su bastı
Tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldürdü
GÜNDEM Tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldürdü
Fatih'te önce patlama sonra yangın paniği
GÜNDEM Fatih'te önce patlama sonra yangın paniği
ABD: Stratejik bir yenilgi
GÜNDEM ABD'den Rusya'ya: Stratejik bir yenilgi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.