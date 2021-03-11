Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde corona virüse dair son rakamları yayınlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabından güncel tabloyu yayınlıyor. Türkiye'nin dünkü tablosuna göre toplam vaka sayısı 2.821.943'e yükseldi. Koronavirüs sebebiyle toplam 29.227 vatandaşımız hayatını kaybetti. İşte 9 Mart Türkiye Koronavirüs tablosu detayları...



11 MART CORONA VİRÜSÜ TABLOSU AÇIKLANIYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 11 Mart Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu henüz yayınlanmadı.

10 MART CORONA VİRÜSÜ TABLOSU VAKA SAYISI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 10 Mart Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu dün yayınlandı.

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS SON DURUM

Türkiye'de son 24 saatte 145 bin 130 Kovid-19 testi yapıldı, 14 bin 556 kişinin testi pozitif çıktı, 67 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta 1309 oldu, 9 bin 193 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 649 bin 862'ye yükseldi.

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DÜNYADA KORONAVİRÜS SON DURUM

ABD Başkanı Joe Biden, Sağlık ve İnsani Hizmetler Bakanlığına, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında, 100 milyon doz Johnson & Johnson aşısı alınması için talimat verdiğini açıkladı

Malta Başbakanı Robert Abela, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında yaşanan artış sebebiyle ülkede bir ay boyunca sürecek kapanmaya gidileceğini bildirdi. Başbakan Robert Abela, "Bu tedbirlerin amacı, her şeyden önce sağlık hizmetleri ve hastaneler üzerindeki baskıyı hafifletmek, enfeksiyonun yayılmasını düşürmektir" dedi