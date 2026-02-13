Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: 12 ilde suç örgütü operasyonu: 109 şüpheli yakalandı

        12 ilde suç örgütü operasyonu: 109 şüpheli yakalandı

        12 ilde 15 ayrı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda hesaplarında 438 milyon TL hareketlilik bulunan 109 şüpheli yakalandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.02.2026 - 08:29 Güncelleme: 13.02.2026 - 08:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        12 ilde operasyon: 109 şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Jandarma Genel Komutanlığı 12 ilde 15 ayrı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda, hesaplarında 438 milyon Türk lirası hesap hareketliliği bulunan 109 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

        Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca 12 ilde 15 ayrı organize suç örgütüne yönelik operasyonlar düzenlendi.

        109 ŞÜPHELİ YAKALANDI

        Aydın'da; tefecilik ve göçmen kaçakçılığı, Gaziantep'te; insan ticareti ve nitelikli dolandırıcılık, Diyarbakır'da; organize nitelikli hırsızlık, Kırklareli, Manisa ve Van'da; göçmen kaçakçılığı, İzmir'de; nitelikli dolandırıcılık, Bolu, Şanlıurfa, Denizli'de; tefecilik, Antalya ve Ankara'da; organize uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik yapılan operasyonlarda hesaplarında 438 milyon TL hareketlilik bulunan 109 şüpheli yakalandı.

        61'İ TUTUKLANDI

        Göçmen kaçakçılığı, tefecilik, uyuşturucu ticareti, nitelikli hırsızlık ve insan ticareti suçunu işlediği belirlenen şüphelilerden; 61'i tutuklandı, 38'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) incelemesi sonucunda "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçunu örgütlü olarak işleyen şüphelilere ait çok sayıda taşınır ve taşınmaz mala el konuldu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor

        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Emekli polis memuru kardeşini öldürdü! Kanlı miras!
        Emekli polis memuru kardeşini öldürdü! Kanlı miras!
        Taksilerde yeni dönem
        Taksilerde yeni dönem
        Hollanda'da haftada dört gün çalışmanın etkisi ne oldu?
        Hollanda'da haftada dört gün çalışmanın etkisi ne oldu?
        3 yaşındaki Melinda yürekleri kavurdu!
        3 yaşındaki Melinda yürekleri kavurdu!
        Uluslar Ligi'nde rakipler belli oldu!
        Uluslar Ligi'nde rakipler belli oldu!
        49 il için sarı kodlu uyarı!
        49 il için sarı kodlu uyarı!
        Haritadan silinmeden önce görülmesi gerekenler
        Haritadan silinmeden önce görülmesi gerekenler
        Macaristan kritik seçim hazırlığında
        Macaristan kritik seçim hazırlığında
        80 bin kişi incelendi: İşte sonuç!
        80 bin kişi incelendi: İşte sonuç!
        Rodriguez: Ülkeyi ben yönetiyorum
        Rodriguez: Ülkeyi ben yönetiyorum
        Uzaktan çalışan işçinin hakları
        Uzaktan çalışan işçinin hakları
        'İhanet' tepkisi: Rezalet!
        'İhanet' tepkisi: Rezalet!
        Doğum günü pastası öldürdü! 3 kişi hakkında 9 yıl hapis istemi
        Doğum günü pastası öldürdü! 3 kişi hakkında 9 yıl hapis istemi
        Beşiktaş’ta imza şov!
        Beşiktaş’ta imza şov!
        Trafik Kanunu teklifi TBMM'de kabul edildi
        Trafik Kanunu teklifi TBMM'de kabul edildi
        Fenerbahçe, Avrupa'da zirvede: Dev seri sürüyor!
        Fenerbahçe, Avrupa'da zirvede: Dev seri sürüyor!
        Sınır 20'li yaşlara kadar indi!
        Sınır 20'li yaşlara kadar indi!
        İstanbul'da toplu taşımaya zam geldi
        İstanbul'da toplu taşımaya zam geldi
        Bulut tohumlama, kuraklığa gerçek çözüm mü?
        Bulut tohumlama, kuraklığa gerçek çözüm mü?
        "G.Saray'ı Barcelona seviyesine getirirdik"
        "G.Saray'ı Barcelona seviyesine getirirdik"