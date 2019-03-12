SON DAKİKA | 12 Mart Altın fiyatları yükselişte 2019! Güncel Çeyrek altın, gram altın fiyatları...

Altın fiyatları ne kadar oldu? sorusu yatırımcılar tarafından 12 Mart Salı günü de merakla takip ediliyor. Güncel piyasalarda altın fiyatları yükselişe geçerken gram altının fiyatı yüzde 0,14 yükselişle 227,11 liradan, çeyrek altın ise 371,33 liradan işlem görüyor. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar? İşte, 12 Mart güncel altın fiyatları...