        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: 13 ilde FETÖ/PDY terör örgütüne operasyon: 51 gözaltı

        13 ilde FETÖ/PDY terör örgütüne operasyon: 51 gözaltı

        İstanbul merkezli 13 ilde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün emniyet mahrem yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında aktif kamu görevlilerinin de bulunduğu 51 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.01.2026 - 10:13 Güncelleme: 12.01.2026 - 10:13
        İstanbul merkezli 13 ilde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün emniyet mahrem yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında aktif kamu görevlilerinin de bulunduğu 51 şüpheli gözaltına alındı.

        13 İLDE 51 ŞÜPHELİYE OPERASYON

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün deşifresine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 13 ilde 51 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

        23'Ü AKTİF KAMU GÖREVLİSİ

        Şüphelilerden 23’ünün aktif kamu görevlisi olarak görev yaptığı, ilgili şüphelilerin FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün emniyet mahrem yapılanması içerisinde sorumlu düzeyde oldukları, haklarında itirafçı beyanları bulunduğu, örgütün gizli haberleşme yöntemi olan ardışık aramalarının tespit edildiği, ayrıca aralarında 'ByLock' kullanıcılarının da bulunduğu tespit edildi.

        51 ŞÜPHELİ YAKALANDI

        Şüphelilere yönelik 13 ilde düzenlenen operasyonda 51 şüpheli gözaltına alındı.

