13 yaşındaki İklim için tedirgin eden bekleyiş!
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde, dün evden çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan 13 yaşındaki İklim Nur İnce için arama çalışması başlatıldı. Bölgeye arama kurtarma ekiplerinin yanı sıra iz takip köpekleri sevk edildi
Giriş: 25.03.2026 - 14:50
Adana'nın, Saimbeyli ilçesi Himmetli Mahallesi’ndeki evlerinden dün ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan İklim Nur İnce'nin (13) ailesi, jandarmaya haber verdi.
ARAMA KURTARMA EKİBİ SEVK EDİLDİ
Kayıp başvurusunun ardından ihbar üzerine bölgeye arama-kurtarma ekipleri sevk edildi.
İnce'nin evinin çevresinde iz takip köpeklerinin de kullanıldığı arama çalışması başlatıldı.
ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR
Ekipler, çevredeki ormanın yanı sıra ırmakta da İnce'den bir iz bulabilmek için çalışma yapıyor.
