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Son dakika... 5 yaşında dehşeti gördü! 13 yıl sonra ihbar etti! "Dedemi baltayla parçaladılar!"

DHA

Uşak'ta 13 yıl önce, 49 yaşındayken kayıplara karışan müzisyen Mehmet Yobaz'ın, o tarihte 5 yaşında olan torunu Seyhan Akduman'ın (18),dedesini, sevgilisinin öldürdüğünü söylemesi, polisi harekete geçirdi. Torunun, cesedin atıldığını söylediği arazide kazı çalışması başlatılırken, sevgili ile cinayeti birlikte işlediği iddia edilen ve gönül ilişkisi yaşadığı öne sürülen Ekrem P., gözaltına alındı

cinayet

Uşak'ta müzisyen Mehmet Yobaz (49),13 yıl önce kayboldu. Kayıp başvurusu üzerine güvenlik güçleri Yobaz'ı aradı. Ancak aradan geçen zamana rağmen Mehmet Yobaz'ın izine rastlanmadı. Mehmet Yobaz'ın torunu Seyhan Akduman (18),bu sabah emniyet müdürlüğüne giderek, dedesinin cinayete kurban gittiğini söyledi.

"DEDEMİ BALTA İLE PARÇALADILAR"

DHA'da yer alan habere göre o tarihte 5 yaşında olduğunu, dedesinin bir müzikholde garsonluk yapan Ayhan A. adlı kadınla birlikte  yaşadığını anlatan Akduman, kadının Ekrem P. ile de ilişkisi olduğunu söyledi.

Seyhan Akduman, Ayhan A. ile Ekrem P.'nin, dedesini, evde, baltayla gözleri önünde öldürdüklerini öne sürerek, "Beş yaşındaydım. Korktuğum için söyleyemedim. Sonra dedemin cesedini, 2. Şehitler Mezarlığı yanındaki boş arazide bulunan kuyuya attılar" dedi.

İKİ ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Hemen harekete geçen polis, Mehmet Yobaz'ın cesedin atıldığı öne sürülen bölgeye gitti. Toplu konutlar yapılan bölgede, kuyuya rastlanmadı. Aradan geçen sürede kuyunun toprak dolmuş olma ihtimali üzerine bölgede kazı çalışması başlatıldı. Kazı çalışması sürerken, polis Ayhan A. ve Ekrem P.'yi gözaltına aldı.

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