Bolu'da olay, 15 Mart tarihinde meydana geldi. İddiaya göre, Bolu'da yaşayan Başaran ailesi, çocukları Ayşe Başaran (16), Furkan Başaran ve Tuğba Başaran'ı bayram ziyareti için Adana'da bulunan babaanneleri ve dedelerinin yanına gönderdi. Üç kardeşin Bolu Otogarı'ndan 13 Mart tarihinde otobüse binerek Adana'ya gittikleri öğrenildi.

"BAKKALA GİDİYORUZ" DEDİLER

İddiaya göre 16 yaşındaki Ayşe Başaran, yaklaşık 15 gün önce sosyal medya üzerinden tanıştığı Asel S. (15) ile görüşmeye başladı. Bayram ziyareti sırasında Ayşe, yaklaşık bir hafta önce arkadaşını iftara babaannesinin evine davet etti. İftar sırasında iki kızın birlikte lavaboya gittikleri, ardından "bakkala gidiyoruz" diyerek evden ayrıldıkları ve bir daha geri dönmedikleri öne sürüldü.

REKLAM

AİLESİ ŞİKAYETÇİ OLDU

Aile, kızlarına ulaşamayınca Asel S.'nin annesiyle irtibata geçti. Ancak iddiaya göre S.'nin annesi, Ayşe'nin Adana'nın Seyhan Mahallesine bağlı Dağlıoğlu Gülbahçesi civarına bırakıldığını söyledi. Aile ise kızlarının neden babaannesine teslim edilmediğini sorguladı. Ailenin, Asel S. ve henüz ismi öğrenilemeyen annesi hakkında şikayetçi olduğu öğrenildi.

"KIZIMI EVLERİNDE SAKLAMIŞLAR"

Kızı Ayşe Başaran'ın kaçırıldığını öne süren acılı baba Ahmet Başaran, "Ayın 13'ünde kızım Ayşe Başaran, Furkan Başaran ve Tuğba Başaran'ı bayram ziyareti için Adana'ya babaannesinin, dedesinin yanına göndermiştim. Ayın 15'inde büyük kızım Ayşe Başaran, Asel S. (15) isimli arkadaşı tarafından 15 gün içerisinde Instagram'da tanışıp kızımı alıkoyup kendi evinde polisten habersiz, babaannesi ve dedesinden habersiz iki gün boyunca Asel S. ve annesi evlerinde saklamışlardır.

REKLAM

"KIZIMI YAKANLARDAN ŞİKAYETÇİYİM"

Biz bu konu hakkında Asel S.'nin annesiyle görüştüğümüzde, Dağlıoğlu Gülbahçesi'ne bıraktığı söylenilmiştir. Çocuk Şube'ye bilgisi verilmiş olup eşimin, Asel S.nin annesine 'Kızımız Ayşe Başaran'ı Dağlıoğlu Gülbahçesi'nden mi aldınız da oraya niçin teslim ediyorsunuz? Babaannesine neden teslim etmediniz?' demiştir.

Biz bu aileden şikayetçiyiz. Kızımın başına ne geldi, ne oldu biz bilemiyoruz. Bu yüzden Asel S.'nin suçlu olduğuna eminim. Çünkü evden çıkmasına sebep olan kişi odur. Belki birilerine satmıştır. Sonuçta ben herkesten şikayetçiyim; sebep olanlardan, kızımı yakanlardan" ifadesini kullandı.

"KIZIMIN CANINDAN ENDİŞELİYİM"

Anne Şencan Başaran, kızının canından endişe ettiğini belirterek, "Ben kızımın canından da endişeliyim. Kızımı bulmak istiyorum. Benim içim yanarken kimsenin içi yanmasın. Evinde tutan kadın da bir anne olarak kızımı teslim etmesini bir an önce istiyorum. Yoksa suç duyurusunda bulunacağımı söylüyorum. O aileden de şikayetçiyim kızım bir an önce teslim edilmezse" dedi.