Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA: 16 yaşındaki Ayşe için endişeli bekleyiş | Bolu haberleri | Son dakika haberleri

        16 yaşındaki Ayşe için endişeli bekleyiş!

        Bolu'da yaşayan Başaran ailesi, bayram ziyareti için Adana'ya gönderdikleri 16 yaşındaki kızları Ayşe Başaran'dan 6 gündür haber alamıyor. Aile, kızlarının alıkonulduğunu iddia ederek sorumlular hakkında şikayetçi oldu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.03.2026 - 09:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bolu'da olay, 15 Mart tarihinde meydana geldi. İddiaya göre, Bolu'da yaşayan Başaran ailesi, çocukları Ayşe Başaran (16), Furkan Başaran ve Tuğba Başaran'ı bayram ziyareti için Adana'da bulunan babaanneleri ve dedelerinin yanına gönderdi. Üç kardeşin Bolu Otogarı'ndan 13 Mart tarihinde otobüse binerek Adana'ya gittikleri öğrenildi.

        "BAKKALA GİDİYORUZ" DEDİLER

        İddiaya göre 16 yaşındaki Ayşe Başaran, yaklaşık 15 gün önce sosyal medya üzerinden tanıştığı Asel S. (15) ile görüşmeye başladı. Bayram ziyareti sırasında Ayşe, yaklaşık bir hafta önce arkadaşını iftara babaannesinin evine davet etti. İftar sırasında iki kızın birlikte lavaboya gittikleri, ardından "bakkala gidiyoruz" diyerek evden ayrıldıkları ve bir daha geri dönmedikleri öne sürüldü.

        REKLAM

        AİLESİ ŞİKAYETÇİ OLDU

        Aile, kızlarına ulaşamayınca Asel S.'nin annesiyle irtibata geçti. Ancak iddiaya göre S.'nin annesi, Ayşe'nin Adana'nın Seyhan Mahallesine bağlı Dağlıoğlu Gülbahçesi civarına bırakıldığını söyledi. Aile ise kızlarının neden babaannesine teslim edilmediğini sorguladı. Ailenin, Asel S. ve henüz ismi öğrenilemeyen annesi hakkında şikayetçi olduğu öğrenildi.

        "KIZIMI EVLERİNDE SAKLAMIŞLAR"

        Kızı Ayşe Başaran'ın kaçırıldığını öne süren acılı baba Ahmet Başaran, "Ayın 13'ünde kızım Ayşe Başaran, Furkan Başaran ve Tuğba Başaran'ı bayram ziyareti için Adana'ya babaannesinin, dedesinin yanına göndermiştim. Ayın 15'inde büyük kızım Ayşe Başaran, Asel S. (15) isimli arkadaşı tarafından 15 gün içerisinde Instagram'da tanışıp kızımı alıkoyup kendi evinde polisten habersiz, babaannesi ve dedesinden habersiz iki gün boyunca Asel S. ve annesi evlerinde saklamışlardır.

        REKLAM

        "KIZIMI YAKANLARDAN ŞİKAYETÇİYİM"

        Biz bu konu hakkında Asel S.'nin annesiyle görüştüğümüzde, Dağlıoğlu Gülbahçesi'ne bıraktığı söylenilmiştir. Çocuk Şube'ye bilgisi verilmiş olup eşimin, Asel S.nin annesine 'Kızımız Ayşe Başaran'ı Dağlıoğlu Gülbahçesi'nden mi aldınız da oraya niçin teslim ediyorsunuz? Babaannesine neden teslim etmediniz?' demiştir.

        Biz bu aileden şikayetçiyiz. Kızımın başına ne geldi, ne oldu biz bilemiyoruz. Bu yüzden Asel S.'nin suçlu olduğuna eminim. Çünkü evden çıkmasına sebep olan kişi odur. Belki birilerine satmıştır. Sonuçta ben herkesten şikayetçiyim; sebep olanlardan, kızımı yakanlardan" ifadesini kullandı.

        "KIZIMIN CANINDAN ENDİŞELİYİM"

        Anne Şencan Başaran, kızının canından endişe ettiğini belirterek, "Ben kızımın canından da endişeliyim. Kızımı bulmak istiyorum. Benim içim yanarken kimsenin içi yanmasın. Evinde tutan kadın da bir anne olarak kızımı teslim etmesini bir an önce istiyorum. Yoksa suç duyurusunda bulunacağımı söylüyorum. O aileden de şikayetçiyim kızım bir an önce teslim edilmezse" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Oyun oynadığı sırada dereye düşerek can veren evladını elleriyle defneden acılı baba " En son baktığımda dere kenarında terliği vardı"

        (İHA) - Hatay'ın Antakya ilçesinde dere kenarında oyun oynarken dereye düşüp ölen 4 yaşındaki Abdullah Bayrakdar'ın cenazesi kılınan namazın ardından toprağa verildi. Oğlunu kendi elleriyle toprağa veren acılı baba Eymen Bayrakdar, evladının ilk önce terliğini dere kenarında bulduğunu ardından ekipl...
        #Bolu
        #adana
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        İngiltere ABD'ye izin verdi, İran tepki gösterdi
        İngiltere ABD'ye izin verdi, İran tepki gösterdi
        Donald Trump: Ateşkes istemiyorum
        Donald Trump: Ateşkes istemiyorum
        Mücteba Hamaney: Türkiye'ye yönelik saldırıyı İran gerçekleştirmedi
        Mücteba Hamaney: Türkiye'ye yönelik saldırıyı İran gerçekleştirmedi
        Sürücüler dikkat! Baba ile 2 oğlu artık yok!
        Sürücüler dikkat! Baba ile 2 oğlu artık yok!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 7 bölgede yağış var!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 7 bölgede yağış var!
        IEA'dan petrol krizi uyarısı
        IEA'dan petrol krizi uyarısı
        İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'den Vietnam benzetmesi
        İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'den Vietnam benzetmesi
        Çocuk kavgasında aileler çatıştı! 3 ölü, 22 yaralı
        Çocuk kavgasında aileler çatıştı! 3 ölü, 22 yaralı
        İstanbul'da futbolcu öldürüldü! Şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu gözaltına alındı!
        İstanbul'da futbolcu öldürüldü! Şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu gözaltına alındı!
        7 saat uyuyanla 9 saat uyuyan arasındaki fark ne?
        7 saat uyuyanla 9 saat uyuyan arasındaki fark ne?
        Bu yöntem deneyen herkeste işe yarıyor!
        Bu yöntem deneyen herkeste işe yarıyor!
        "Güvende hissetmiyorum"
        "Güvende hissetmiyorum"
        F.Bahçe Beko, Milano'ya geçit vermedi!
        F.Bahçe Beko, Milano'ya geçit vermedi!
        Brezilya'dan flaş Fred iddiası!
        Brezilya'dan flaş Fred iddiası!
        Aydın’da silahlı saldırı
        Aydın’da silahlı saldırı
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Milli Takım'ın Romanya kadrosu açıklandı!
        Milli Takım'ın Romanya kadrosu açıklandı!
        "İyi bayramlar"
        "İyi bayramlar"
        LaLiga, Arda'nın golüne noktayı koydu
        LaLiga, Arda'nın golüne noktayı koydu