İzmir’in Kiraz ilçesinde, U dönüşü yapmak isteyen kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 17 yaşındaki lise öğrencisi ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan gencin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

KAZA ANI VE MÜDAHELE KAMERAYA YANSIDI

İHA'nın haberine göre kaza, dün saat 17.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Atatürk Bulvarı üzerinden Alaşehir istikametine seyir halinde olan Y.A. (62) idaresindeki kamyonet, U dönüşü yapmak için manevra yaptığı esnada aynı istikamette ilerleyen Yunus Emre Pehlivan (17) yönetimindeki motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu.

HASTANEYE KALDIRILDI

Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü Yunus Emre Pehlivan ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemlerini alırken, lise öğrencisi olduğu öğrenilen talihsiz genç, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

YAŞAM SAVAŞI VERİYOR

Hastanede tedavisi süren Yunus Emre Pehlivan’ın hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi. Kamyonet sürücüsü Y.A. ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.