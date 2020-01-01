DHA

Ankara'nın Çubuk ilçesinde 19 yaşındaki Nazmiye Koyuncu, 2 aylık bebeğinin yanında vahşice öldürüldü.

DHA'nın haberine göre, Çubuk'ta berberlik yapan S. Koyuncu, pazartesi akşam Atatürk Mahallesi Oba Sokak'ta bulunan 4 katlı apartmanın 2'inci katındaki evine geldiğinde korkunç bir manzara ile karşılaştı. Koca, eşi Nazmiye Koyuncu'yu yatak odasında 2 aylık bebeğinin yanında kanlar içinde buldu.

Eşinin haber vermesiyle gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan Nazmiye Koyuncu'nun öldüğü belirlendi. Olaydan ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, Nazmiye Koyuncu'nun eşi S. Koyuncu, kayınpederi C. Koyuncu ve henüz ismi öğrenilemeyen kayınvalidesini gözaltına aldı. Genç kadın ise dün mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Bu arada 3 şüphelinin sorgularının Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nde sürdüğü öğrenildi.