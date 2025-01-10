Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Güvenlik 20 terörist etkisiz hale getirildi!

        Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG'ye ağır darbe! 20 terörist etkisiz hale getirildi!

        MSB, Fırat Kalkanı bölgesinde ve Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG'li 20 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. İşte detaylar...

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2025 - 11:00 Güncelleme: 10.01.2025 - 11:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG'ye ağır darbe!
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesinde ve Suriye'nin kuzeyinde belirlenen 20 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. MSB'den yapılan açıklamada, teröristlerin kendilerini bekleyen sondan kaçamadığı ve kaçamayacağı belirtildi.

        AA'da yer alan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Fırat Kalkanı bölgesinde ve Suriye'nin kuzeyinde belirlenen 20 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Her nerede olursa olsunlar terör örgütleri ile mücadelemiz, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek" ifadesi kullanıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cezaevinden firar etmişti! Katil trende yakalandı!
        Cezaevinden firar etmişti! Katil trende yakalandı!
        AB siyasetçisinden Musk'a: Deli gibi yalan söylüyor
        AB siyasetçisinden Musk'a: Deli gibi yalan söylüyor
        Yeni bir nesil doğuyor! Beta Kuşağı 10 günlük
        Yeni bir nesil doğuyor! Beta Kuşağı 10 günlük
        "Aklı hala sahada değil"
        "Aklı hala sahada değil"
        İnşaat maliyet artışında kırılma sürüyor
        İnşaat maliyet artışında kırılma sürüyor
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Antalya'da 2 günde 3 genç öldü! Mesut 16, Egemen 17 yaşındaydı!
        Antalya'da 2 günde 3 genç öldü! Mesut 16, Egemen 17 yaşındaydı!
        Minibüs şoförü müşterilerine yasak koydu
        Minibüs şoförü müşterilerine yasak koydu
        Eren'de ufak pürüzler çıktı!
        Eren'de ufak pürüzler çıktı!
        LLAMA'yı korsan verilerle eğitti!
        LLAMA'yı korsan verilerle eğitti!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        İstanbul'da sahte alkolden ölenlerin sayısı 48'e yükseldi
        İstanbul'da sahte alkolden ölenlerin sayısı 48'e yükseldi
        Her gün yürüyüş yaparsanız vücudunuzda neler değişir?
        Her gün yürüyüş yaparsanız vücudunuzda neler değişir?
        Engelli emekliliğinde yeni dönem
        Engelli emekliliğinde yeni dönem
        Vücudundan da sildi
        Vücudundan da sildi
        NBA maçına İzmir marşı damgası!
        NBA maçına İzmir marşı damgası!
        İtibar zedelenmesine 10 milyon lira
        İtibar zedelenmesine 10 milyon lira
        İzin almak zorundalar
        İzin almak zorundalar
        82 bin personel 1 kademe ilerleme alacak
        82 bin personel 1 kademe ilerleme alacak
        Balkanlar’ın vizesiz kayak rotaları
        Balkanlar’ın vizesiz kayak rotaları