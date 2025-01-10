Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesinde ve Suriye'nin kuzeyinde belirlenen 20 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. MSB'den yapılan açıklamada, teröristlerin kendilerini bekleyen sondan kaçamadığı ve kaçamayacağı belirtildi.

AA'da yer alan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Fırat Kalkanı bölgesinde ve Suriye'nin kuzeyinde belirlenen 20 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Her nerede olursa olsunlar terör örgütleri ile mücadelemiz, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek" ifadesi kullanıldı.