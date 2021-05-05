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Son dakika: 2020 KPSS DHBT sınav sonuçları açıklandı! 2020 KPSS DHBT sonuç sorgulama ekranı!

Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği 2020-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) Sonuçları Açıklandı. ÖSYM tarafından düzenlenen ve 11 Nisan 2021 tarihinde gerçekleşen KPSS DHBT sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı haftalardır gündemden düşmüyordu. 2020 KPSS DHBT sınavına katılan adaylar sınav sonuçlarını ÖSYM üzerinden öğrenebilecek. İşte 2020 KPSS DHBT sonuç sorgulama ekranı ve 2020 KPSS DHBT sınav sonucu öğrenme

Son dakika: 2020 KPSS DHBT sınav sonuçları açıklandı! 2020 KPSS DHBT sonuç sorgulama ekranı!

ÖSYM sınav takvimine göre 27 Aralık 2020'de gerçekleşmesi planlanan ancak salgın nedeniyle ertelenen 2020 KPSS DHBT sınavı sonuçları açıklandı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre 11 Nisan Pazar günü yapılan 2020 KPSS DHBRT sınavına katılan adaylar ÖSYM üzerinden sınav sonuçlarına ve cevap anahtarlarına erişebilecek. İşte 2020 KPSS DHBT sonuç sorgulama ekranı ve 2020 KPSS DHBT sınav sonucu öğrenme

2020 KPSS DHBT SONUÇLARI AÇIKLANDI!

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre 11 Nisan 2021 tarihinde uygulanan 2020 Kamu Personeli Seçme Sınavı Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testine (DHBT) ait değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınav sonuçlarına 05 Mayıs 2021 tarihinde saat 11.30'dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecekler.

2020 KPSS DHBT SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS DHBT NEDİR?

6-16 Kasım 2020 tarihinde başvuruları alınan DHBT’ye, ilgili öğrenim düzeyindeki KPSS başvuru koşulları ile Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ilan edilen başvuru koşullarını taşıyan adaylar başvurabildi. Adaylar KPSS’ye katıldıkları öğrenim düzeyinde DHBT’ye katılmak zorunda.

DHBT’ye katılan adayların ilgili öğrenim düzeyinde KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna katılmaları zorunlu olduğundan lisans düzeyinde DHBT’ye katılacak adayların KPSS başvuru tarihlerinde KPSS Lisans başvurularını; DHBT’ye ortaöğretim veya ön lisans düzeyinde katılacaklar adayların ise KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans başvuru tarihlerinde KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans başvurularını yapmaları zorunlu.

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