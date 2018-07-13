Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) Başkanı Gianni Infantino, Hırvatistan ile Fransa arasında oynanacak final maçına ev sahipliği yapacak Luzhniki Stadı'nın basın odasında gerçekleştirilen toplantıda açıklamalar yaptı. 2018 FIFA Dünya Kupası'yla ilgili, "Tüm zamanların en iyi Dünya Kupası." diyen Infantino, Katar'da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası'nın tarihini de açıkladı. 2022 Dünya Kupası'nın 21 Kasım - 18 Aralık 2022 tarihleri arasında düzenleneceği duyuruldu!

FIFA'nın 68. olağan kongresinde 2026 Dünya Kupası'nın ev sahibini de belirlediklerini hatırlatan Infantino, "Eminim ki Meksika, Kanada ve ABD'nin ev sahipliğinde müthiş bir organizasyon olacak. Bu Dünya Kupası'nda takım sayısı da artacak. Bu da şimdiden bizleri heyecanlandırıyor." ifadelerini kullandı.