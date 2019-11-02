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HaberlerGündemSon dakika... 70 yaşında karı koca 22 kilo esrarla yakalandı! - Haberler

Son dakika... 70 yaşında karı koca 22 kilo esrarla yakalandı!

İHA

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu tacirlerine yönelik 4 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 22 kilo kubar esrar ele geçirilirken 4 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında 70 yaşında karı koca da bulunuyor

uyuşturucu operasyonu

Kayseri'de edinilen bilgiye göre uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticaretine yönelik jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda Kocasinan ilçe merkezi ve Yazır mahallesinde 3 ev ve 1 iş yeri olmak üzere 4 ayrı adrese eş zamanlı operasyon yapıldı.

ŞÜPHELİLERDEN BAZILARI SABIKALI

İHA'da yer alan habere göre adreslerde ve bir araçta yapılan aramalarda 22 kilo kubar esrar ve 1 adet sahte ehliyet ele geçirildi. Olayla ilgili F.G. (70),O.G. (68),C.D. (58) ve E.T. (54) gözaltına alınırken, gözaltına alınan şüphelilerden bazılarının gasp ve uyuşturucu madde imal ve ticareti suçlarından aranma kaydı olduğu tespit edildi.

"SELAM OLSUN MEHMETÇİĞE" DEDİ

Öte yandan jandarmadaki işlemlerin tamamlanmasının ardından şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden biri, adli tabipliğe giderken asker selamı vererek 'Selam olsun Mehmetçiklere' dedi. İl Jandarma Komutanlığı'nca bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik yapılan operasyonların, halkın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı şekilde aralıksız devam edeceği belirtildi.

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