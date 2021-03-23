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Son dakika 23 Mart Koronavirüs tablosu açıklanıyor... Bugünkü corona virüsü vaka sayısı kaç? Güncel tablo

Sağlık Bakanlığı, corona virüsü son dakika vaka sayısı ve vefat eden sayısı merak ediliyor. Türkiye'de güncel Koronavirüs vaka ve vefat rakamları her gün açıklanıyor. Peki 23 Mart Koronavirüs tablosu açıklandı mı? Bugünkü koronavirüs vaka sayısı kaç? İşte en güncel korona tablosu...

Son dakika 23 Mart Koronavirüs tablosu açıklanıyor... Bugünkü corona virüsü vaka sayısı kaç? Güncel tablo

Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde corona virüse dair son rakamları yayınlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabından güncel tabloyu yayınlıyor. Türkiye'nin dünkü tablosuna göre toplam vaka sayısı 3.035.338'e yükseldi. Koronavirüs sebebiyle toplam 30.178 vatandaşımız hayatını kaybetti. İşte 23 Mart Türkiye Koronavirüs tablosu detayları...

23 MART CORONA VİRÜSÜ TABLOSU AÇIKLANIYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 23 Mart Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu henüz yayınlanmadı.

22 MART CORONA VİRÜSÜ TABLOSU VAKA SAYISI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 22 Mart Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu dün yayınlandı.

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS SON DURUM

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 201 bin 215 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 216 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, hasta sayısı 981 oldu.

Son 24 saatte 19 bin 494 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 844 bin 681'e yükseldi.

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DÜNYADA KORONAVİRÜS SON DURUM

Almanya'da Robert Koch Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada, son 7 günde 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayısının 100'ü geçtiği ifade edildi. Öte yandan, Başbakan Angela Merkel ve eyalet başbakanlarının yarın Kovid-19 salgınında nasıl bir yol izleneceğini görüşeceği aktarıldı.

The Lancet tıp dergisinde bu hafta yayımlanan yeni bir makaleye göre, Çin'in orta kesimindeki Hubei eyaletinin merkezi Wuhan'daki Kovid-19 hastalarının yaklaşık yüzde 40'ı, en az dokuz ay boyunca virüse yeniden yakalanmaya karşı koruma sağlayabilecek antikorlara sahip.

Koronavirüs salgınında üçüncü dalgayı yaşadığını ve önlemlerin sürdürüleceğini duyuran Avrupa ülkelerinde, vatandaşlar kısıtlamaları protesto etmek için sokaklara döküldü. Hollanda, Almanya, İngiltere ve İsveç'te gerçekleşen eylemlere yüzlerce kişi katılırken, polis eylemlere müdahale etti.

Pakistan Başbakanı İmran Han'ın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Kovid-19 vakalarının artışta olduğu Yunanistan'da, yarından itibaren önlemlerin kısmen gevşetileceği açıklandı. Hafta sonları yürürlükte olan 05.00-19.00 arasındaki sokağa çıkma yasağı yarından itibaren 21.00'de başlayacak.

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