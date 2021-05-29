29 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı. Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşılıyor. En güncel koronavirüs tablosuna göre; ağır hasta sayısı 1391 oldu, 11 bin 180 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 94 bin 279'a yükseldi. İşte son dakika koronavirüs haberleri...

29 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI

28 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı, 28 Mayıs saat 23.00 itibarıyla 28 milyon 686 bin 47'ye ulaştı.

Toplam test sayısı 53 milyon 478 bin 278'e ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 228 bin 322, vefat sayısı 47 bin 134 oldu.

Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı, 28 Mayıs saat 23.01 itibarıyla 28 milyon 686 bin 47 oldu.

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, uygulanan birinci doz aşı sayısı 16 milyon 424 bin 157, ikinci doz aşı sayısı 12 milyon 261 bin 890 oldu.

Sağlık Bakanlığının aşılama takvimine göre öncelikli gruplar arasına dahil edilen tam bağımlı, orta düzey ve ağır engelli vatandaşların aşılanmasına başlandı.

Bu kapsamda ekipler, Türkiye genelinde evlerinden çıkamayan çok sayıda tam bağımlı, orta düzey ve ağır engelli vatandaşın ikametlerine giderek aşıyı uyguladı.

İçişleri Bakanlığı, valiliklere "tam kapanma" sonrasında Kovid-19 ile mücadelede kural ve önlemleri içeren "kademeli normalleşme tedbirleri" konulu genelge göndermişti.

Bu kapsamda, Türkiye genelinde saat 21.00 itibarıyla başlayan, cumartesi ve pazar günlerinin tamamını kapsayacak sokağa çıkma kısıtlaması, 31 Mayıs Pazartesi saat 05.00'te sona erecek.