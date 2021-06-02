3. Doz yerli aşıyla mı olacak? 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Koronavirüsle mücadele kapsamında kademeli normalleşme takvimi açıklandı. Koronavirüse karşı aşılama programı da devam ederken, geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 1 Haziran tarihine işaret ederek, aşılama programının hızlanacağını belirtmişti. Dün 1 Haziran itibariyle 50 yaş üzeri vatandaşların da aşı programına başlanmış oldu.

100 milyon doz Sinovac aşısı, 120 milyon doz BioNTech aşısı ve 50 milyon doz Sputnik V aşısının temini sayesinde Türkiye, nüfusun üç katını aşan 270 milyon doz Covid-19 aşısına sahip olacak. Toplumsal bağışıklığın kazanılması için aşı programı hızla devam ederken, Bakan Koca'nın aşının etki süresini uzatmak için önerilen rapel doz yani hatırlatma dozlarının en az altı ay geçtikten sonra yapılmasının tavsiye edildiğini açıklaması üzerine, gözler ilk Covid-19 aşısını olanlara çevrildi. Peki, 6 ay önce koronavirüs aşısı yaptıran kişilere 3. doz aşılar geliyor mu?

BAKAN KOCA: RAPEL DOZLARI YERLİ AŞI İLE YAPABİLECEĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hatırlatma dozlarının eylül ayında devreye girmesi planlanan yerli aşı ile yapılabileceğini vurgulayıp, şu açıklamalarda bulunmuştu: En az 6 ay geçtikten sonra olmak üzere; rapel yani hatırlatma dozları tek doz olarak öneriliyor. Bu durumda rapel dozlarını, hatırlatma dozlarını yerli aşı ile yapabileceğimizi düşünüyorum. Yerli aşının, aynı zamanda rapel aşı ihtiyacımızı da giderebileceğini düşünüyorum. Bunu Bilim Kurulu belirleyecek, kimlere, ne zaman rapel-hatırlatma tek doz aşısı yapılması gerektiğini."

BIONTECH AŞISINDA HATIRLATMA DOZU 9 AY SONRA ÖNERİLİYOR

Bakan Koca, BioNTech aşılarında hatırlatma dozuyla ilgili ise şunları söylemişti: "İlave dozla ilgili, BioNTech aşısı ile ilgili en az 9 ay sonrasında yani 2022 yılında rapel doz öneriliyor. Hastalığı geçirmiş olan kişiler için de 6 ay sonra rapel dozun yapılması şeklinde görüş var. Bu gerektiğinde tek, gerektiğinde de çift doz şeklinde olabilir.”

"EYLÜLDE NORMAL HAYATA DÖNMEYİ HEDEFLİYORUZ"

Eylül ayından itibaren toplumsal bağışıklığın sağlanması ile maskelerin de çıkarılabileceğini kaydeden Bakan Koca, "Birçok kimse yine maske takmak isteyecek. Özellikle birçok enfeksiyondan koruduğunu biliyoruz; ama bu tamamen kişisel bir tercihle söz konusu olacak. Şimdi de 2 metre mesafeyi koruyabiliyorsanız sahilde takmanız gerekmez. Ama evdesiniz, 2 metreyi koruyamıyorsunuz o zaman takmanız gerekecek" demişti.