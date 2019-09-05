Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde dün gece saatlerinde Seymen Mahallesi'ndeki havaalanı kavşağında akılalmaz bir olay meydana geldi. İstanbul'dan Çorlu'ya giden Murat Urucu yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkıp, bariyerlere çarptıktan sonra bir anda alev aldı. Kazada sürücü Murat Urucu ile araçta bulunan eşi Çiğdem ve çocuğu Ege Urucu yaralandı.

ÇEVREDEKİLER KURTARDI

DHA'daki habere göre kazayı görenler, hemen ailenin yardımına koşup, yanan otomobilden çıkardı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, 3 yaralıyı ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yangın ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.