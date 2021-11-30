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SON DAKİKA: 30 Kasım AYEDAŞ- BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama - İstanbul'da elektrik kesintisi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından kuvvetli sağanak yağış uyarısı yapılmasının hemen ardından başlayan lodos ve yağmur İstanbul'da bazı ilçelerde elektrik kesintisi yaşanmasına neden oldu. 30 Kasım Salı İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler belli oldu. AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre İstanbul planlı elektrik kesintisi duyuruları ne? 30 Kasım 2021 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama

SON DAKİKA: 30 Kasım AYEDAŞ- BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama - İstanbul'da elektrik kesintisi

İstanbul dün öğle saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak yağış ve rüzgarın etkisi altında. Kuvvetli yağışın etkisiyle kentte bazı elektrik direklerinde ve tellerinde meydana gelen hasarlar 30 Kasım Salı günü İstanbul'un bazı ilçelerinde arıza ve bakım kaynaklı elektrik kesintilerinin yaşanmasına neden oldu. İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? sorusunun cevabı araştırılıyor. İstanbul elektrik tedarikçisi firmalar İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintilerini İstanbullularla paylaştı. İşte İstanbul Anadolu yakası ve Avrupa yakası elektrik kesintileri... İstanbul'da 30 Kasım elektrik kesintisi olan ilçeler ne? BEDAŞ, AYEDAŞ elektrik kesintisi sorgula...

AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULA - 30 KASIM

İstanbul elektrik tedarik şirketlerinden AYEDAŞ'ın, Anadolu yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle, BEDAŞ'ın ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgilendiği biliniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

30 KASIM AYEDAŞ ANADOLU YAKASI ELEKTRİK KESİNTİSİ DUYURULARI İÇİN TIKLAYINIZ

BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULA - 30 KASIM

İstanbul Avrupa yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin yer aldığı Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde ana sayfada Planlı Kesintiler butonundan, mobil web sitesinden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından ulaşabilirsiniz. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.

30 KASIM 2021 AVRUPA YAKASI ELEKTRİK KESİNTİLERİNİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

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