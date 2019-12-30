Yarın okullar tatil mi? 31 Aralık 2019 Salı günü okullarda kar tatili olan iller hangileri? Öğrenciler tarafından sıkça merak ediliyor. Eskişehir, Bilecik, Konya,illerinde okullar yarın tatil olacak mı? İşte, 31 Aralık 2019 Salı il il kar tatili haberleri...

ESKİŞEHİR'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Eskişehir'de etkili olan kar yağışı nedeniyle Seyitgazi ve Mihalıççık ilçelerinde eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olumsuz hava koşulları dolayısıyla Seyitgazi ve Mihalıççık’ta ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin 31 Aralık Salı tatil edildiğini belirtti.

BİLECİK'TE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Bozüyük ilçesinde yoğun kar yağışının etkili olduğu, yağış ve buzlanma nedenle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 31 Aralık Salı ara verildiği belirtildi.

Öte yandan, İl Özel İdaresi ekiplerinin kar yağışının devam ettiği bölgelerde çalışmalarını titizlikle sürdürdüğü ifade edildi.