Bakan Bilgin'den 3600 ek gösterge açıklaması 0:00 / 0:00

AA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3600 ek gösterge için bakanlık içinde oluşturulan kurulun çalışmalarını tamamladığını söyledi. Bilgin konuyla ilgili diğer bakanlıklar ve Memur-Sen ile görüşüleceğini açıkladı.

Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantısına başkanlık eden Bakan Bilgin, "Kamu personelinin 3600 meselesi çok önemidir çünkü kamuda çalışırken insanların aldıkları ücretleri, sahip oldukları hayat tarzını emekli olduktan sonra kaybetmeleri çok ciddi bir sorundur." dedi.

Bilgin, "Bu emeklilik sistemimizin ve ek gösterge mekanizmasının yeniden düzenlenmesini gerektiren bir soruna işaret etmektedir. Bizim gündemimizdedir. Bunun gereğini yapacağız. Bunu bir iyi niyet ifadesi olmaktan çıkarıp çözmek mecburiyet haline gelmiştir." şeklinde konuştu.

Bilgin, daha önceki açıklamalarında konunun meclise gelmesi için Ocak ayına işaret etmişti. Kasım ortasında yaptığı bir açıklamada Bilgin, "Bu çalışmayı Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleriyle sonlandırmak için çalışıyoruz. İnşallah ocak ayında TBMM'ye getireceğiz." ifadelerini kullanmıştı.